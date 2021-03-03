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Сборы в российском кинопрокате впервые превысили прошлогодние

Новости
    03.03.2021, 14:01
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм про Тома и Джерри заработал в прокате России и СНГ 255 миллионов рублей за первый уикэнд, возглавив прокат.

Фото: youtube.com/ Империя Ужасов
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Как отмечается в материале профильного портала "Бюллетень кинопрокатчика", картина опередила по этому показателю недавние схожие ленты "Соник в кино" (2020; 221 млн) и "Покемон. Детектив Пикачу" (2019; 246 млн).

Более того, старт "Тома и Джерри" стал лучшим с момента выхода "Джентльменов" (272 мл), вышедших год назад. Сборы в прокате впервые превысили прошлогодние с момента начала пандемии.

Далее следует отечественная сказка "Конёк-горбунок", общая касса которого уже составляет 848 млн рублей.

Фото: Mark Davis/Getty Images/AFP
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Сборы российской комедии "Батя" с Владимиром Вдовиченковым в первую неделю составили впечатляющие 132 миллиона, что больше, чем было у "Стрельцова" (112 млн).

У пиксаровской "Души" - четвёртое место и 1,22 млрд общих сборов, что делает её четвёртой по успешности анимационной лентой в нашем прокате за всё время.

Замыкают пятёрку "Родные", у которых 444 млн общих сборов.

На шестом месте - "Мавританец", далее следуют "Пугало", "Уиджа. Проклятое зеркало", "Воздушный бой" и "Друзья навсегда".

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