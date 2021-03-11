Для проведения Мирового энергетического конгресса задействуют площадку ПМЭФ

В Москве состоялось совещание под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, посвященное вопросам подготовки к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса. Мероприятие пройдет на площадке КВЦ "Экспофорум" в г. Санкт-Петербурге 24-27 октября 2022 г.

В совещании приняли участие представители Министерства энергетики Российской Федерации, ответственные за подготовку Конгресса, представители Ассоциации "РНК МИРЭС" и Фонда Росконгресс.

Александр Новак отметил, что Российская Федерация как принимающая сторона активно приступила к подготовке мероприятия: "Мировой энергетический конгресс - знаковое событие для глобального топливо-энергетического комплекса. Сегодня чрезвычайно важно объединить усилия стран для достижения баланса интересов как производителей, так и потребителей энергетических ресурсов. В этой связи Конгресс может стать оптимальной международной площадкой для формирования консолидированной позиции по ключевым вопросам развития отрасли для обеспечения всеобщей энергетической безопасности".

Как сообщил советник Президента Российской Федерации, заместитель председателя, ответственный секретарь Оргкомитета МЭК-2022 Антон Кобяков, подготовка к Конгрессу ведется в тесной координации с Секретариатом МИРЭС. "На текущий момент исполнено 25 процентов мероприятий Плана по подготовке и проведению Конгресса: разработана маркетинговая и коммуникационная стратегия, условия участия в выставке, запущены сайт мероприятия worldenergycongressrussia.org и сообщества в социальных сетях, проведена подготовка к старту пригласительной кампании", - сказал Антон Кобяков.

К участию в Конгрессе будут приглашены главы государств, члены правительств, министры энергетики, руководители международных организаций, главы компаний топливно-энергетического комплекса.

В рамках кампании по продвижению Конгресса запланирована серия онлайн-мероприятий "На пути к Конгрессу". Первая конференция "COVID-19: ускорить переход к энергетике будущего для всех" состоялась в июне 2020 года и получила множество положительных отзывов. Очередное совместное с МИРЭС мероприятие из серии "На пути к Конгрессу" состоится на полях Петербургского международного экономического форума в КВЦ "Экспофорум" 2-5 июня.

Официальный сайт 25-го Мирового энергетического конгресса.