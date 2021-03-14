Военные атташе из 50 стран и члены их семей привились "Спутником V"

Военные атташе из пяти десятков стран, а также члены их семей сделали прививку от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом в эфире программы "Военная приемка" телеканала "Звезда" заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Кшимовский.

По его словам, основным мотивом иностранных представителей при этом было обеспечение безопасного проведения собственных мероприятий, а также международных переговоров.

Активно проводится вакцинация и в российской армии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в относительном выражении число привитых от коронавируса в войсках является самым высоким по стране.

Как уже писала "РГ", на данный момент "Спутник V" - вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. По данным на 5 марта, она была одобрена в 45 государствах, немного уступая по этому показателю шведско-британской AstraZeneca (49, при этом ее использование недавно было приостановлено сразу в нескольких странах). Далее в списке следовали вакцины Pfizer (43) и Moderna (19).

Также известно, что российским "Спутником V" уже привились свыше семи миллионов человек по всему миру.