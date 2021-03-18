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Рубрика: Происшествия

Осужденного за взятку экс-главу Удмуртии освободили из-за болезни

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Фото: Яна Шамаева/РГ Фото: Яна Шамаева/РГ
Фото: Яна Шамаева/РГ

Осужденного за взятку экс-главу Удмуртии Александра Соловьева освободили от тюремного наказания из-за болезни. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе объединенного судейского сообщества республики.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Его ходатайство удовлетворено, Соловьев освобожден от наказания в виде лишения свободы. В соответствии с частью 2 статьи 81 УК РФ лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания, - сказали в ведомстве.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Изначально он признавал свою вину, начал сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела. Благодаря этому, а также по состоянию здоровья его отправили под домашний арест, который Соловьев отбывал сначала в московской квартире своей дочери, а затем в своем коттедже в деревне Каменное Завьяловского района.

В январе 2020 года во время очередного судебного заседания экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности, хотя тогда же начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин раскрыл все эпизоды получения им денег. Перед началом оглашения приговора гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей.

- Я не совершал того, в чем меня обвиняют. Мне 70 лет, у меня тяжелые хронические заболевания и в случае назначения мне наказания в виде реального срока, из тюрьмы я уже не выйду. Прошу суд освободить меня от выплаты непомерного штрафа, у меня и моей семьи никогда не было таких денег, - сказал Соловьев во время последнего слова.

14 октября 2020 года Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. С учетом 3,5 лет, которые Соловьев провел в СИЗО и под домашним арестом, в тюрьме он должен был пробыть 6,5 лет.

Позже стало известно, что бывший чиновник находится в медицинском учреждении ФСИН России.

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