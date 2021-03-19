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19.03.2021 13:43
Рубрика: Общество

Руководство ВОЗ примет очное участие в ПМЭФ-2021

Текст: Иван Черноусов

Представители Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ, и Мелита Вуйнович, глава офиса ВОЗ в России примут участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня. Об этом сообщается на портале Росконгресса.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Соответствующее подтверждение получено оргкомитетом ПМЭФ. Ожидается, что Ханс Клюге выступит с докладом в рамках деловой программы ПМЭФ-2021. "Тема здравоохранения прочно вошла в деловую повестку Петербургского международного экономического форума как полноценное, самостоятельное социальное направление. С 2019 года тематические мероприятия "Здорового общества" проходят на всех площадках Фонда Росконгресс, а 2020 год не стал исключением: эксперты ВОЗ регулярно принимали участие в онлайн-сессиях, инициируемых Фондом. Безусловно, постоянная вовлеченность и участие руководства Всемирной организации здравоохранения на столь крупных международных мероприятиях - это возможность представить опыт по борьбе с пандемией, проанализировать наиболее эффективные меры, которые были предприняты во всемирной системе здравоохранения", - отметил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Согласно последним прогнозам Всемирной организации здравоохранения, пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее заявил, что худший сценарий позади и к 2022 году отпадет необходимость в ограничениях. Оргкомитет ПМЭФ приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом мер безопасности по предупреждению распространения коронавируса. Эти меры тщательно проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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