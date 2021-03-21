Как мусор из общего бедствия может превратиться в ценный ресурс

Пластиковые стаканчики скоро могут уйти в прошлое — их раздавят в борьбе за экологию. Фото: Алексей Корольков

Бой пластиковой посуды

Полный запрет пластиковой одноразовой посуды, анонсированный правительством, приведет к удорожанию таких тарелок и стаканчиков, но уже eco-friendly, в несколько раз.

На долю пластика приходится 80% рынка одноразовой посуды в России, подсчитали исследователи NeoAnalytics. В 2019 году у нас произвели 14,5 млн единиц пластиковой посуды (включая одноразовую), из них больше 5 млн отправили на экспорт, 14,5 млн единиц одноразовой посуды (из всех видов материала) импортировали. Среди потребителей от 75 до 80% - заведения общепита. Себестоимость производства самой простой пластиковой одноразовой тарелки - 10-15 копеек, бумажной - 40 копеек. Наиболее экологичные биоразлагаемые тарелки обойдутся производителю примерно в 1 рубль за штуку, оценивает директор департамента Российского экологического общества Дмитрий Савельев.

О том, что правительство разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика, ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, она призвала отказаться от цветного пластика, коктейльных трубочек, одноразовой посуды. В аппарате вице-премьера уточнили, что пока речь идет лишь о концепции, никаких конкретных документов нет, но на уровне идеи решение созрело. Отказ от пластиковых тарелок поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала действовать аккуратно, чтобы не поставить в крайне затруднительное положение и бизнес, и граждан, не нанести ущерб экономике. Должна быть четкая дорожная карта со сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика, считает Валентина Матвиенко.

Основная проблема переработки пластика, в том числе одноразовой посуды, в его неоднородности, он отличается по составу, и для переработки это критично. "Чтобы разделить разные виды пластика на сортировочной линии, нужны дорогие приборы, их использовать невыгодно. Поэтому основная идея в том, что изделия, пришедшие на смену пластику, будут не перерабатываться, а разлагаться - быстро и без вреда для природы", - объясняет Дмитрий Савельев.

Бумажная посуда с точки зрения экологии превосходит пластиковую незначительно, добавляет он. И предлагает обратить внимание на биоразлагаемые тарелки и стаканы. Их себестоимость почти в десять раз выше, чем у пластиковых изделий, зато после использования им не требуется переработка. Такие изделия состоят из основы, для которой используется бумага или багасса (переработанные стебли сахарного тростника), покрытые сверху слоем биопластика.

"Работу полигонов по разложению одноразовой посуды можно оплачивать из средств расширенной ответственности производителя, - предлагает Дмитрий Савельев. - Тогда они станут рентабельными и в этот бизнес будет интересно вкладываться".

Доля россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросла на 12 процентных пунктов и составляет 82%, следует из опроса SuperJob. Однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды 42% респондентов, еще 40% - скорее готовы. Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты до 24 лет.