Как мусор из общего бедствия может превратиться в ценный ресурс

Бой пластиковой посуды
Полный запрет пластиковой одноразовой посуды, анонсированный правительством, приведет к удорожанию таких тарелок и стаканчиков, но уже eco-friendly, в несколько раз.
На долю пластика приходится 80% рынка одноразовой посуды в России, подсчитали исследователи NeoAnalytics. В 2019 году у нас произвели 14,5 млн единиц пластиковой посуды (включая одноразовую), из них больше 5 млн отправили на экспорт, 14,5 млн единиц одноразовой посуды (из всех видов материала) импортировали. Среди потребителей от 75 до 80% - заведения общепита. Себестоимость производства самой простой пластиковой одноразовой тарелки - 10-15 копеек, бумажной - 40 копеек. Наиболее экологичные биоразлагаемые тарелки обойдутся производителю примерно в 1 рубль за штуку, оценивает директор департамента Российского экологического общества Дмитрий Савельев.
О том, что правительство разрабатывает меры запрета неперерабатываемого пластика, ранее сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, она призвала отказаться от цветного пластика, коктейльных трубочек, одноразовой посуды. В аппарате вице-премьера уточнили, что пока речь идет лишь о концепции, никаких конкретных документов нет, но на уровне идеи решение созрело. Отказ от пластиковых тарелок поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала действовать аккуратно, чтобы не поставить в крайне затруднительное положение и бизнес, и граждан, не нанести ущерб экономике. Должна быть четкая дорожная карта со сроками, когда будет прекращен выпуск неперерабатываемого пластика, считает Валентина Матвиенко.
Основная проблема переработки пластика, в том числе одноразовой посуды, в его неоднородности, он отличается по составу, и для переработки это критично. "Чтобы разделить разные виды пластика на сортировочной линии, нужны дорогие приборы, их использовать невыгодно. Поэтому основная идея в том, что изделия, пришедшие на смену пластику, будут не перерабатываться, а разлагаться - быстро и без вреда для природы", - объясняет Дмитрий Савельев.
Бумажная посуда с точки зрения экологии превосходит пластиковую незначительно, добавляет он. И предлагает обратить внимание на биоразлагаемые тарелки и стаканы. Их себестоимость почти в десять раз выше, чем у пластиковых изделий, зато после использования им не требуется переработка. Такие изделия состоят из основы, для которой используется бумага или багасса (переработанные стебли сахарного тростника), покрытые сверху слоем биопластика.
"Работу полигонов по разложению одноразовой посуды можно оплачивать из средств расширенной ответственности производителя, - предлагает Дмитрий Савельев. - Тогда они станут рентабельными и в этот бизнес будет интересно вкладываться".
Доля россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросла на 12 процентных пунктов и составляет 82%, следует из опроса SuperJob. Однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды 42% респондентов, еще 40% - скорее готовы. Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются респонденты до 24 лет.
Во вторсырье обнаружены субсидии и льготы
"Предлагается все виды продукции из вторичных материальных ресурсов зарегистрировать в ГИС "Промышленность", чтобы их производители получали соответствующие преференции из бюджета по установленным правилам", - объяснили в минприроды. Это станет стимулом для использования вторсырья.
Документ призван помочь реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". Его цель - создание объектов утилизации отходов мощностью 8,3 млн тонн к 2024 году и 18,5 млн тонн к 2030 году.
С принятием этого закона будет устранена терминологическая путаница, которая приводит к спорам в судах между предпринимателями и надзорными органами, считают в минприроды. Документ зафиксирует, что вторичные материальные ресурсы - это отходы, которые образованы в результате производства и потребления, при этом сохранили в себе полезные свойства и компоненты, которые можно использовать при производстве какой-то продукции или при осуществлении какой-то хозяйственной деятельности. Обращение с ними должно соответствовать требованиям закона об отходах производства и потребления. Право собственности на вторичные ресурсы будет закреплено за объектами обработки отходов. По замыслу разработчиков законопроекта это будет хорошей мотивацией для повышения глубины извлечения полезных компонентов из бытового мусора.
Продукт переработки вторичных материальных ресурсов решено считать вторичным сырьем. Отходы должны иметь соответствующие паспорта, а продукция их переработки (в том числе вторсырье) - сертификат соответствия ГОСТу, ТУ или другие документы стандартизации.
"Чтобы четко разграничить момент преобразования отхода в продукцию, нужно установить соответствующие правила обращения со вторичными материальными ресурсами и вторичным сырьем, - добавили в минприроды. - В таких правилах предлагается определить особенности сбора и накопления вторичных ресурсов, их транспортирования до объектов обработки и утилизации, группировку их по видам компонентного и химического состава, которые определяют способы и методы утилизации, а также особенности экологически безопасного обращения с ними. Для вторсырья будут созданы информационно-технические справочники, где будут указаны все способы и методы его образования из вторичных материальных ресурсов, в том числе и без применения специальных технологий (например: высушивание, выдерживание в определенных условиях)".
Кто отвечает за чистоту мусорных площадок
"Сегодня либо управляющая компания собирает деньги за коммунальную услуги по вывозу отходов и передает их регоператору, либо жители по умолчанию переходят на прямые договоры с регоператором. Ответственность за место погрузки содержимого контейнеров в мусоровозы несет регоператор. Обустройство, содержание контейнерной площадки в чистоте - это уже зона ответственности органа местного самоуправления", - разъяснила "РГ" исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Проще говоря, если при погрузке мусора в мусоровоз часть отходов оказалась на земле, убрать их должны сотрудники компании-оператора. А вот мусор, которые люди оставляют по краям контейнерной площадки (например, мебель), обязаны убирать дворники. "Если вы живете в многоквартирном доме, то надо уточнить в управляющей компании, относится ли контейнерная площадка к общедомовому имуществу, входят ли в плату за жилищные услуги расходы на содержание контейнерных площадок", - добавили в ППК "Российский экологический оператор". Другое дело - если и оператор за собой не убирает и дворники не спешат наводить чистоту. Тогда, как советует Разворотнева, надо обращаться с жалобами во все надзорные органы.
На проблему переполненных контейнерных площадок обратили внимание уже и в правительстве Московской области. "Мы поставим контейнерные площадки под видеонаблюдение", - заявил на прошлой неделе региональный министр ЖКХ Антон Велиховский. Изображение с камер будет выводиться на интерактивную карту и опять же в автоматическом режиме подавать сигналы о том, что контейнеры переполнены. По словам Велиховского, при такой системе власти сами будут видеть, что происходит на площадках. Пока же проблема начинает решаться только тогда, когда на нее пожалуются жители.
Золотые медали для токийской Олимпиады изготовлены из вторсырья
Сегодня на приписанной к жилому дому площадке должно быть минимум три контейнера: для пластика, пакетов и различных упаковок, для бумаги и картона, а также для пищевых отходов. Стеклянные банки и бутылки местные жители относят в отдельные общественные баки. Тару от напитков можно сдать в установленные практически во всех сетевых магазинах фандоматы. В цену напитка уже включена стоимость банки или пластиковой бутылки, которую можно вернуть при сдаче тары в приемник. Штрафы за нарушение норм сортировки мусора отличаются почти во всех федеральных землях: например, за оставленный у мусорного бака холодильник (который необходимо свозить на свалку) придется заплатить 50-2500 евро, а за выкинутые в неположенном месте некрупногабаритные отходы - 30-75 евро. В случае, если нарушителя выявить не удается, штраф за вывоз такого мусора управляющая компания поделит между всеми квартирами в подъезде.
В Финляндии для сбора мусора используются специальные емкости, напоминающие небольшие ящики. При этом само хранилище отходов находится под землей. Ко многим контейнерам подведены вакуумные трубы - они перенаправляют отходы сразу на предприятия по переработке. Скорость движения мусора в них достигает около 25-30 метров в секунду. Приоритетом в этой скандинавской стране является глубокая переработка мусора. Например, стекло измельчают в мелкую крошку, а затем перепродают компаниям для изготовления новой стеклянной посуды. Благодаря такому подходу удается использовать одну бутылку примерно 30 раз. Пластик сжигают на специальных станциях при температуре 1,3 тыс. градусов для получения электроэнергии.
Флагманом по сбору мусора в мире является и Швеция - здесь перерабатывают до 99% отходов, причем половина из них используется для получения электроэнергии. У жилых домов установлено от пяти до семи контейнеров для сортировки мусора, также по примеру Финляндии внедряется и способ подземных воздухоотводов. Кроме того, в стране активно внедряется система так называемой залоговой стоимости упаковки, когда ее цена уже включена в стоимость товара.
Очень трепетно относятся к сортировке отходов в Японии. Здесь реализуется так называемая инициатива трех R (reduce, reuse, recycle): сокращение объема отходов, их повторное использование и переработка. Конечно, требования могут отличаться в зависимости от префектуры, однако основные принципы общие. Сначала собираются отходы, предназначенные для сжигания (бумага, кожа, пластик), тепловую энергию затем используют для отопления.
Ресурсы для повторного использования - стеклянные и ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки - отдельно складывают в специальные контейнеры. Металлическую посуду, чайники, сковородки, баллончики от аэрозолей также сортируют раздельно. Крупный бытовой мусор (чемоданы, мебель и т.д.) можно выкинуть, только оплатив его вывоз и получив соответствующий талон, который обойдется примерно в 4 доллара. Весь мусор складывается в специальные пластиковые мешки стоимостью 3 доллара за 10 штук. Дотошные японцы, перед тем как отправить мешок в мусоровоз, проверяют, соответствует ли его содержимое установленным правилам.
Пакеты с "неподходящим" мусором забирать не будут. Кстати, в стране действует закон, который позволяет наказывать злостных нарушителей чистоты: согласно ему, провинившимся придется заплатить до 10 млн иен (6,7 млн рублей), а в вопиющих случаях будет грозить тюрьма на срок до 5 лет. Сейчас в стране перерабатывают примерно 20-46% от собираемых ежегодно отходов, а это примерно 44 млн тонн. Пусть это не самые высокие показатели в мире, зато японцы научились перерабатывать мусор таким образом, что даже из органических отходов они изготавливают строительные материалы. Кстати, даже золотые медали для токийской Олимпиады изготавливаются из драгоценного металла, добытого из мусора.
Кто должен сортировать мусор
Надо ли штрафовать тех, кто бросает смешанный мусор в бак для вторсырья?
Андрей Руднев: Если будет четкий и понятный механизм идентификации того, кто именно выбросил отходы, то почему бы и нет. Это нормальная практика, ее используют во многих странах. Но вот стоит контейнерная площадка перед многоквартирным домом. И его жители сортируют мусор, раскладывают все аккуратно по разным контейнерам. А кто-то из соседнего дома бросил - кому штраф выписывать? Можно ввести маркировку пакетов для каждой квартиры. Безусловно, это дорогая инфраструктура, но тогда мы сможем сказать, что да, действительно, это вы бросили смешанный мусор в бак для вторсырья, вам и отвечать.
При этом понять, что за отходы лежат в глубине ящика со вторсырьем, не всегда возможно. Под слоем бутылок может быть органика, объедки. Или наоборот: на две трети контейнер заполнен правильно, а сверху - чем попало. В результате портится качество вторсырья, тормозится работа сортировочных станций... Чтобы переход к правильным методам обращения с отходами произошел быстрее, людей надо чем-то мотивировать к сортировке отходов.
Алексей Макрушин: Начинать надо не с кнута, а с пряника. Брать за вывоз контейнера с сортированными отходами меньшую плату, чем за смешанный бак. Чтобы у людей возникло понимание: раздельно - дешево, все в одну кучу - дорого. Деньги на субсидию этого дисконта появятся за счет средств расширенной ответственности производителей. На практике это может происходить так: приехал мусоровоз забирать бак. Рабочий видит, что в нем вместо вторсырья набросано все подряд.
Он фотографирует содержимое, составляет акт и за вывоз этого контейнера компания выставляет счет как за смешанный мусор. А если все распределено правильно, то потребители получают скидку - они ведь выполнили свою часть работы, причем качественно. Тут речь идет не об административном наказании, а о плате за неустойку, поскольку установленные требования разделения мусора не были выполнены. Причем может доходить до того, что мусоровоз для сбора содержимого контейнеров с вторсырьем не будет забирать содержимое бака, в котором оказался смешанный мусор. Просто потому, что это экономический ущерб для компании, это никому не нужно.
Кто должен сортировать мусор: люди или региональные операторы?
Андрей Руднев: Сортировка - дело общее, но основная ответственность лежит все-таки на людях. Иначе региональный оператор не сможет получить по-настоящему ценное вторичное сырье, продать его компаниям-переработчикам. Но людей надо просвещать по этому вопросу, без менторства и поучительных речей, но привить новую культуру необходимо. Мы должны понять, что на каждом из нас лежит экологическая ответственность.
Алексей Макрушин: Сортировать должны и операторы, и люди. Но одно важное уточнение: сначала должна быть построена сортировка, а это задача оператора. Прежде этого времени вводить раздельный сбор бессмысленно. Человек отвечает за то, чтобы перерабатываемые отходы оказались в правильном контейнере. А оператор - за то, чтобы извлечь максимум вторичных ресурсов из прибывших на сортировку отходов.
Тариф на вывоз мусора для населения должен зависеть от качества его сортировки?
Алексей Макрушин: Платеж должен зависеть от того, сортирует население или не сортирует, он просто должен быть разным для контейнеров со вторсырьем и со смешанными отходами.
Андрей Руднев: Полностью согласен.
Что заставит людей перейти на правильные технологии обращения с отходами: финансовые санкции или моральная ответственность?
Алексей Макрушин: Наша задача - изменить поведение людей, а для этого все средства хороши. Осознание - очень важно, но залоговая стоимость тары тоже сыграет свою роль. Если пустая бутылка будет стоить несколько десятков рублей, то ее с гораздо большей охотой отнесут в пункт приема или в фандомат. И так мы получим требуемый результат.
Андрей Руднев: Я бы отвел главную роль экологическому просвещению и моральной ответственности людей. Вообще хорошо бы, чтобы все в своей жизни мы делали осознанно, стараясь сохранить природу, она у нас одна. В СССР пионеры собирали макулатуру и металлолом, в рамках акции "Миллион Родине" за 5 лет сдали 1 млн тонн вторичного сырья. Они это делали явно не ради заработка. Залоговая стоимость тары, усилия ретейла по обороту вторичных ресурсов - это тоже хорошо. Но важнее все-таки донести необходимость раздельного сбора мусора до сознания каждого человека. Тогда и с сортировкой проблем не останется.