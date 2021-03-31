На ПМЭФ обсудят вопросы поддержки малого и среднего предпринимательства

В стартовый день ПМЭФ-2021, в рамках Российского Форума малого и среднего бизнеса, эксперты обсудят вызовы, с которыми столкнулись представители бизнеса во время пандемии, необходимые меры государственной поддержки, а также перспективы перехода к новой модели регулирования для МСП. Работа на Форуме станет продолжением обсуждений, которые состоялись на X внеочередном Съезде Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" при участии главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Российский Форум малого и среднего бизнеса - это ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего предпринимательства и мер по увеличению его роли в российской экономике. На Форуме обсудят реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также вопросы налоговых льгот и финансовой поддержки для МСП, развитие проектов льготного кредитования, недопущение резкого роста тарифов ЖКХ и законодательную поддержку МСП.

"Во время пандемии государство реализовало целый комплекс мер поддержки малых и средних предприятий, была снижена ставка льготного кредитования, реализована программа "ФОТ 2.0" для наиболее пострадавших отраслей. Сегодня мы должны перейти от антикризисных срочных мер поддержки, к адресным и системным, цель которых - оказание постоянной поддержки сектора МСП", - подчеркнул Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

На пленарном заседании Съезда "ОПОРЫ РОССИИ" представители бизнес-сообщества обозначили необходимость повышения критериев отнесения предприятий к субъектам МСП по обороту и численности, а также создание отраслевых критериев МСП.

"Вопрос повышения порога отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в ряде отраслей экономики является для нас крайне важным. В рамках Российского Форума малого и среднего бизнеса мы обязательно продолжим работу над поиском оптимальной новой отраслевой регуляторики МСП. Также мы продолжим обсуждение таких вопросов, как создание для ряда отраслей переходного налогового режима со сниженной ставкой НДС, снижение предельной ставки налогов, исчисляемых от кадастровой стоимости, запуск новых программ льготного кредитования", - отметил президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин.

В рамках деловой программы Российского Форума малого и среднего бизнеса эксперты обсудят вопрос либерализации торговли, в том числе развитие малоформатных и нестационарных форматов. В ряде регионов страны уже реализуются программы поддержки малых форматов торговли.

"На пленарной сессии стартового дня Форума мы предполагаем обсудить новые сервисные возможности для малого бизнеса, которые предоставляют современные цифровые платформы - государственные, общественные и глобальные", - отметил Александр Калинин.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня на территории КВЦ "Экспофорум".