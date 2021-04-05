Сиквел "Последнего богатыря" вошел в топ-20 успешных премьер мира

Российский диснеевский мультфильм "Последний богатырь: Корень зла", сиквел фильма 2017 года, попал в двадцатку самых кассовых релизов мирового проката текущего года, сообщает "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на BoxOfficeMojo.

Картина Дмитрия Дьяченко заработала 28,3 миллиона долларов и располагается на 18-м месте. За ней следуют "Никто" Ильи Найшуллера и очередной боевик с Лиамом Нисоном "Заступник" (у обоих по 21,1 млн).

Во главе списка - два китайских фильма, "Привет, мам!" (821,4 млн) и "Детектив из Чайнатауна" ($686,3 млн). Третьим идёт "Годзилла против Конга" - 285,4 млн, но прокат ещё далёк от завершения.

В топ-50 можно найти ещё несколько отечественных фильмов: "Конёк-горбунок" (26-е место, 13,28 млн), "Батя" (40-е место, 5 млн) и "Родные" (45-е место, 3,4 млн). БК приводит другие данные по этим фильмам: 15,95 млн у "Конька-горбунка", 7,1 - у "Бати" и 6,4 - у "Родных".

В сотне самых успешных фильмов - "Пара из будущего", "Зоя" и "Северный ветер".