Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2021

Мероприятия по 11 видам спорта включены в программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня.

"Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека и общества. Поэтому закономерно, что у Форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа. Помимо увлекательной соревновательной составляющей, у мероприятий будет своя роль: усиление позиций российского спорта, продвижение спортивных федераций и проектов, презентация новых зрелищных и туристических продуктов, популяризация здорового образа жизни. Актуальная спортивная повестка будет представлена и в деловой программе Форума", - рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Первым спортивным мероприятием, прошедшим под эгидой ПМЭФ-2021, стал матч по конному поло, прошедший 7 апреля в Дубае. 16 апреля состоится Roscongress MCC Club по шахматам.

2 июня на площадке Форума финиширует "Ралли Мира". В этом году в нем примут участие 10 советских ретроавтомобилей, которые с 24 мая по 2 июня пройдут по маршруту Сан-Марино - Монако - Санкт-Петербург. Вечером этого же дня лидеры политики, бизнеса и звезды спорта встретятся на льду "Таврического сада" в гала-матче Roscongress Cup по хоккею.

Вечером 3 июня участники ПМЭФ смогут подзарядиться энергией для дальнейшей работы на Форуме на турнире по сквошу.

4 июня под эгидой ПМЭФ состоится дебют клубного турнира по дзюдо "Вызов". Восьмикратный чемпион Европы среди клубных команд "Явар-Нева" бросит вызов двукратному чемпиону Испании "AJM Мадрид" (мужчины) и пятикратному чемпиону Испании "Валенсии" (женщины). Противостояние грандов европейского дзюдо пройдет в формате "стенка на стенку" в два раунда по 7 пятиминутных поединков.

Впервые в спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включен вечер профессионального бокса, хэдлайнером которого станет бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. Вечер бокса пройдет 4 июня. В этот же день стартует чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту. Он продлится до 6 июня.

5 июня состоятся турниры по гольфу, теннису и конкуру. В программу гольф-турнира уже традиционно войдут мастер-классы и развлекательная программа для гостей. Теннисный турнир "Roscongress Cup. Белые ночи" пройдет в парном разряде. Профессионалы конного спорта сразятся за Roscongress Cup по конкуру. Также 5 июня будет дан старт трофи-рейду "Ладога Трофи" и Кубку РАФ на классических автомобилях.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайте ПМЭФ.