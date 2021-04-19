На ПМЭФ состоится "Бизнес-диалог Россия - Франция"

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится традиционный "Бизнес-диалог Россия - Франция", организаторами которого выступают: Российский союз промышленников и предпринимателей, Франко-российская торгово-промышленная палата, МЕДЕФ Интернасиональ и Фонд Росконгресс. Мероприятие будет посвящено вопросам укрепления экономических отношений двух стран.

"Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Францией. Представительное участие французской и российской делегаций отражает высокий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству и реализации совместных инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями являются проекты в области развития цифровой экономики, промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии", - подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году Франция получила почетный статус страны - гостя ПМЭФ. В панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия - Франция" принимали участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.

Под патронатом президентов России и Франции создана и успешно функционирует площадка двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ - форум "Трианонский диалог". Дискуссии по линии "Трианонского диалога" также ежегодно проходят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

"2021 год объявлен "перекрестным" Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В течение 2021 года будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры. Уверен, что участие французской делегации в Петербургском международном экономическом форуме даст старт новым проектам и позволит укрепить взаимодействие по ключевым направлениям сотрудничества", - отметил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.