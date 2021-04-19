На ПМЭФ состоится "Бизнес-диалог Россия - Франция"

Новости

В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом 19:37
Стартовала подача заявок на участие в шествии "Бессмертного полка онлайн" 19:20
Замглавы города в Марий Эл задержали за махинации с ветхим жильем 19:08
Президенты России и Боливии обсудили поставки "Спутник V" 19:03
Высланные властями Чехии российские дипломаты покинули страну 19:01
В Марий Эл сняли ограничения на работу кафе и ресторанов круглосуточно 18:54
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube 18:51
Крупнейший в истории российский бриллиант выставили на аукцион 18:03
ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса 17:58
Столичная Госавтоинспекция открыла мотосезон 17:38
Застройщик ЖК "Белые камни" получил три года за обманутых дольщиков 17:38
Москвичам пообещали резкие скачки атмосферного давления 17:32
Суд арестовал имущество экс-губернатора Белозерцева и супругов Шпигель 17:25
Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель" 17:20
Россияне стали употреблять больше витаминов 17:17
В суд направлено дело о мошенничестве с медицинскими масками на 235 млн 17:08
На западе столицы бойцовая собака напала на мать с ребенком 16:56
Арбитр матча "Локомотив" - "Спартак" Левников отстранен от работы 16:50
Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Володин связал высылку дипломатов из Чехии с планами страны по поводу "Спутника V" 16:12
В ЕР заявили о начале регистрации избирателей на праймериз 16:07
Иностранному заказчику показали совместную работу дрона и САУ "Мста-С" 15:53
Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок 15:53
В Крыму убийца пятилетней падчерицы получил пожизненный срок 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
Зачем Чехия выслала российских дипломатов
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
ГИБДД будет утверждать установку знаков, разметки, светофоров
19.04.2021 18:15
Рубрика: Экономика

На ПМЭФ состоится "Бизнес-диалог Россия - Франция"

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоится традиционный "Бизнес-диалог Россия - Франция", организаторами которого выступают: Российский союз промышленников и предпринимателей, Франко-российская торгово-промышленная палата, МЕДЕФ Интернасиональ и Фонд Росконгресс. Мероприятие будет посвящено вопросам укрепления экономических отношений двух стран.

ПМЭФ-2021 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

"Многие годы ПМЭФ является одной из ведущих деловых площадок для диалога и укрепления экономических связей между Россией и Францией. Представительное участие французской и российской делегаций отражает высокий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству и реализации совместных инвестиционных проектов. Приоритетными направлениями являются проекты в области развития цифровой экономики, промышленности будущего, а также сохранения климата и экологии", - подчеркнул президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В 2018 году Франция получила почетный статус страны - гостя ПМЭФ. В панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия - Франция" принимали участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.

Под патронатом президентов России и Франции создана и успешно функционирует площадка двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ - форум "Трианонский диалог". Дискуссии по линии "Трианонского диалога" также ежегодно проходят в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

"2021 год объявлен "перекрестным" Годом межрегионального сотрудничества между Россией и Францией. В течение 2021 года будет организован целый ряд совместных проектов в области экономики, образования, здравоохранения, культуры. Уверен, что участие французской делегации в Петербургском международном экономическом форуме даст старт новым проектам и позволит укрепить взаимодействие по ключевым направлениям сотрудничества", - отметил генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

В регионах Экономика ВЭД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге

Главное сегодня

В Кремле назвали борьбу с бедностью одним из главных своих приоритетов
Захарова объяснила отказ Чехии раскрыть детали расследования взрывов
ФАС возбудила дело против Google из-за блокировок аккаунтов в YouTube
Семьям с детьми предоставят льготную ипотеку на строительство домов
Генпрокуратура предостерегла детей и родителей от участия в незаконных массовых акциях
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники