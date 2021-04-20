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20.04.2021 15:15
Рубрика: Культура

Музей исламской культуры подпишет на ПМЭФ соглашение с Катаром

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Петербургский музей исламской культуры (МИК) в рамках ПМЭФ подпишет соглашение с Национальной библиотекой Катара. Как рассказал директор музея Ефим Резван, это будет уже второй международный проект МИК, он предполагает совместное издание серии книг, но тематику будущих публикаций участники проекта обнародуют позднее.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: предоставленные галереей KGallery
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Кроме того, в ближайшее время петербургский музей представит свои коллекции на платформе международного "Музей без границ" (Museum With No Frontiers, MWNF). В виртуальном пространстве он покажет коллекцию владельческих печатей из индийского княжества Ладак и уникальные фольклорные записи.

- Ладак - интереснейшая местность, где живет 46 процентов мусульман и 42 процента буддистов, - рассказал Резван, - она была частью Великого Шелкового пути, там путешествовали Рерих и Верещагин, работали русские купцы-дипломаты, а потом русские разведчики - то есть это невероятно интересный контекст, который мы тоже представим.

Вторая коллекция петербургских ученых - наследие нематериальной культуры. 16 фольклорных записей народов Узбекистана и Казахстана были расшифрованы и нотированы, то есть записаны словами и нотами. На сайте MWNF они будут представлены в сопровождении фотографий музыкальных инструментов и исполнителей, которые на них играли, а в будущем Резван надеется дополнить коллекцию архивными видеозаписями.

В настоящее время в экспозициях MWNF нет экспонатов и коллекций из России, несмотря на богатейшее исламское наследие нашей страны - как историческое, так и современное. Между тем, как отмечают эксперты, такие виртуальные выставки облегчают взаимодействие научных коллекций из разных стран без их перемещения, тем самым дают возможность сопоставления и в буквальном смысле порождают новую науку.

Сейчас размещение петербургских коллекций задерживает только проблемы с членским взносом. Для работы с проектом "Музей без границ" необходимо внести три тысячи евро, однако есть некоторые сложности с конвертацией валюты и перечислением суммы за границу.

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