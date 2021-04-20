Музей исламской культуры подпишет на ПМЭФ соглашение с Катаром

Кроме того, в ближайшее время петербургский музей представит свои коллекции на платформе международного "Музей без границ" (Museum With No Frontiers, MWNF). В виртуальном пространстве он покажет коллекцию владельческих печатей из индийского княжества Ладак и уникальные фольклорные записи.
- Ладак - интереснейшая местность, где живет 46 процентов мусульман и 42 процента буддистов, - рассказал Резван, - она была частью Великого Шелкового пути, там путешествовали Рерих и Верещагин, работали русские купцы-дипломаты, а потом русские разведчики - то есть это невероятно интересный контекст, который мы тоже представим.
Вторая коллекция петербургских ученых - наследие нематериальной культуры. 16 фольклорных записей народов Узбекистана и Казахстана были расшифрованы и нотированы, то есть записаны словами и нотами. На сайте MWNF они будут представлены в сопровождении фотографий музыкальных инструментов и исполнителей, которые на них играли, а в будущем Резван надеется дополнить коллекцию архивными видеозаписями.
В настоящее время в экспозициях MWNF нет экспонатов и коллекций из России, несмотря на богатейшее исламское наследие нашей страны - как историческое, так и современное. Между тем, как отмечают эксперты, такие виртуальные выставки облегчают взаимодействие научных коллекций из разных стран без их перемещения, тем самым дают возможность сопоставления и в буквальном смысле порождают новую науку.
Сейчас размещение петербургских коллекций задерживает только проблемы с членским взносом. Для работы с проектом "Музей без границ" необходимо внести три тысячи евро, однако есть некоторые сложности с конвертацией валюты и перечислением суммы за границу.