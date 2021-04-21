В архитектуре деловой программы ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 2-5 июня 2021 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

В основной деловой программе ПМЭФ-2021 - более ста мероприятий по четырем тематическим направлениям, посвященным вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки. Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах форума - таким образом доступ к дискуссиям получат участники из тех стран, где возможности перемещения ограничены в связи с мерами по противодействию распространению коронавируса. Ряд специальных сессий будет размещен в записи.

Ключевым направлением деловой программы станет трек "Объединяя усилия ради развития". В рамках трека состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству, в том числе дискуссии по вопросам евразийской интеграции, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в период пандемии, рынку мировой электроэнергетики, восстановлению продовольственного рынка, устойчивости национальных систем здравоохранения.

"Прошедший год особенно ярко подчеркнул необходимость объединения усилий для решения национальных и глобальных задач. Экономика новой реальности - это экономика сотрудничества и партнерства, направленная на сохранение целей устойчивого развития. После долгого перерыва ПМЭФ станет одним из первых международных деловых мероприятий в очном формате, и, безусловно, площадкой построения диалога для реализации новых партнерских проектов", - отметил первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Андрей Белоусов.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия посвящен национальным целям развития. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, формирования российского научно-технического пространства, развития финансового рынка, формирования экономики замкнутого цикла, функционирования системообразующих отраслей.

"Программа ПМЭФ в этом году отличается необычайной насыщенностью и актуальностью. Экономика новой реальности - повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства. Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись в период пандемии, диктуют нам новые правила игры. Впереди долгий период восстановления после кризиса, и от наших действий, от эффективности планирования и управления, зависит, как быстро мы сможем преодолеть негативные последствия пандемии и перейти к устойчивому росту экономики. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Дискуссии в рамках трека "Технологии, расширяющие горизонты" охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" озвучат культурные коды новой реальности, обсудят сотрудничество в международных образовательных проектах и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Африки, Финляндии, Японии, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также диалог "ЕАЭС - АСЕАН". Кроме того, под эгидой ПМЭФ состоятся международные встречи в формате бизнес-румов с участием представителей международных партнеров Фонда Росконгресс и бизнеса в соответствующих регионах мира.