Глава ФМБА назвала сроки регистрации препарата "МИР-19" от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) рассчитывает зарегистрировать препарат "МИР-19" к концу лета. Об этом заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Мы думаем, что на первом этапе препарата не будет в аптеках, а будет в лечебных медицинских организациях", - сказала она в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Ранее Скворцова говорила, что регистрация препарата может произойти до конца 2021 года.

Новый препарат можно будет вводить с помощью ингаляций или интраназально (в нос). Первая фаза клинического исследования безопасность и хорошую переносимость лекарства.

Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК. Лекарство предназначено для профилактики или лечения коронавируса.