Сергей Шнуров представит на ПМЭФ новый проект "Зоя"

На торжественном приеме Организационного комитета Петербургского международного экономического форума выступит Сергей Шнуров.

Как сообщили организаторы ПМЭФ, 2 июня шоумен представит гостям форума эксклюзивную презентацию нового проекта "Зоя". По предварительной информации, под эти именем (ZOYA) будет фигурировать самый широкий список товаров и услуг.

Это уже не первое выступление Шнурова в рамках ПМЭФ. В 2017 году он выступал на форуме с группой "Ленинград", в 2019 году участвовал в вечеринке накануне официального открытия ПМЭФ.

В этом году музыкальная программа приема Оргкомитета составлена из трех частей, первая и вторая - но каждая по-своему - будут представлять собой сплав академических традиций и веяний сегодняшнего дня в музыке.

- Музыкальный коллектив Richter Trio под руководством Кирилла Рихтера - одного из самых ярких представителей российского минимализма, пианиста и композитора - представит сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кино, редко исполняемые пьесы, а также новые композиции Кирилла, - сообщили в оргкомитете. - Музыкальную программу продолжит Zivert - одна из самых ярких вспышек на российской эстраде, которая покорила сердца миллионов людей.

Местом проведения приема выбран ресторан на Крестовском острове.