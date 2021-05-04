Оператор "Северного потока-2" отказался комментировать иск экологов

Оператор проекта газопровода "Северный поток - 2", компания Nord Stream 2 AG отказалась комментировать иск природоохранной организации Союз защиты природы (NABU) против строительства.

"Мы не комментируем потенциальные разбирательства, связанные с решениями органов государственного управления", - сообщили ТАСС в компании.

В понедельник NABU подала иск в административный суд Гамбурга против строительства "Северного потока-2". Спор касается выданного Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии разрешения на строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

NABU уже подавал иски против "Северного потока-2". В январе они вместе с активистами Deutsche Umwelthilfe (DUH) также заблокировали работы, однако в апреле немецкий регулятор полностью отклонил претензии экологов.

"После оценки сомнений, выраженных в протестах (заявителей), и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным", - заявили тогда в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Nord Stream 2 AG ожидает завершения работ до конца 2021 года. До этого об аналогичных сроках говорил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Всего осталось проложить около 120 километров труб.