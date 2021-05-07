Участники ПМЭФ должны будут сдать тест на коронавирус

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за сутки до посещения.

Пункты для тестирования будут открыты в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в петербургских отелях, сообщает организатор форума, фонд "Росконгресс".

"Сдать тест можно начиная с 1 июня, но не позднее чем за сутки до посещения площадки ПМЭФ-2021… Результат теста автоматически загрузится в систему аккредитации и при его отрицательном значении активирует бедж для доступа на площадку", - говорится в сообщении.

На ПМЭФ-2021 будет действовать ряд мер по обеспечению эпидемиологической безопасности, разработанных Роспотребнадзором.

В частности, на площадке форума будет работать дистанционная термометрия, люди с температурой выше 37,1 не смогут попасть на мероприятие.

Гости форума, которые планируют посетить пленарное заседание, должны будут пройти дополнительное ПЦР-тестирование на сутки до заседания. Иностранным участникам предстоит сдать тест за 72 часа до пересечения границы, а затем за сутки до прибытия на площадку.

ПМЭФ-2021 пройдет 2-5 июня в КВЦ "Экспофорум".