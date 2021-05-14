На полях ПМЭФ состоится бизнес-диалог "ЕАЭС - АСЕАН"

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума при поддержке Делового совета Россия - АСЕАН и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоится бизнес-диалог "ЕАЭС - АСЕАН".

Повестка мероприятия будет сфокусирована на отмечаемых в этом году 30-летии отношений России с Ассоциацией и 25-летии полномасштабного российско-асеановского диалогового партнерства, а также на вопросах реализации Программы сотрудничества ЕЭК - АСЕАН до 2025 года.

"Круглые столы для предпринимателей стран ЕАЭС и АСЕАН стали уже традиционным местом встреч на полях крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс, в том числе Восточного экономического форума и Петербургского международного экономического форума. Проведение таких мероприятий способствует укреплению торгово-экономических отношений между странами, реализации совместных инвестиционных проектов, сотрудничеству в области экологии, культуры и образования", - подчеркнул Александр Панкин, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.

Взаимодействие ЕЭК и АСЕАН обусловлено во многом совпадающими повестками развития и нацелено в том числе на содействие диалогу деловых кругов стран-участниц. Приоритетными направлениями сотрудничества России, стран ЕАЭС и АСЕАН являются проекты в энергетике, промышленности, ИКТ, инфраструктурном развитии, космосе, а также в сельском хозяйстве и транспорте. Также Россия активно участвует в программах АСЕАН по созданию сети "умных городов".