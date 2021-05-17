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Рубрика: Экономика

Форум Креативного Бизнеса представляет архитектуру программы в рамках ПМЭФ-2021

Форум Креативного Бизнеса, который пройдет 2 июня в рамках стартового дня деловой программы ПМЭФ и на дискуссионной тематической площадке в основные дни форума, опубликовал архитектуру деловой программы. Главная тема Форума - "Креативная экономика в новой реальности".

Фото: Архив QRCC
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Программа основного дня Форума Креативного Бизнеса включает обсуждения по четырем основным вопросам: экосистема креативных индустрий, потенциал человеческого капитала, развитие креативных городов и правила креативной экономики. Ключевые темы форума будут рассмотрены через призму трех треков: политиков, практиков и визионеров.

Откроет Форум Креативного Бизнеса пленарная сессия "Что Россия придумывает сейчас?". Чтобы ответить на этот главный вопрос, на Форуме соберутся государственные деятели, практики креативных индустрий и визионеры.

"Форум Креативного Бизнеса уникален тем, что впервые объединяет на одной площадке политиков, практиков и визионеров со всего мира для обсуждения потенциала и перспектив креативных индустрий для экономики", - заявила директор Форума Креативного Бизнеса и Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В государственной повестке одной из главных тем станет интеграция России в международный рынок креативной экономики и конкурентоспособность на нем. Также участники обсудят будущее участие страны в ЭКСПО 2021 в Дубае. В рамках этого трека эксперты из разных стран затронут вопросы привлечения инвестиций в креативный сектор, потенциал социокультурных креативных проектов и развитие творческих городов.

Визионеры порассуждают о влиянии блогеров на работу профессиональных журналистов, о новейших искусственных технологиях, а также попробуют найти ответ на вопрос "Чего не хватает российскому мегаполису, чтобы стать мировой арт-столицей"?

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Также в рамках деловой программы ПМЭФ 3 и 4 июня состоятся ключевые сессии Форума Креативного Бизнеса на площадке лаборатории Инносоциум. Главным мероприятием станет ток-шоу "Зачем мне креативные индустрии?", которое пройдет в формате World Café. При поддержке Минпромторга РФ пройдут питч-сессии народных хозяйственных промыслов России, а при участии министра культуры Ольги Любимовой и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова состоятся паблик-токи о развитии креативных индустрий.

"Сегодня важно создать необходимые условия для качественного прорыва в сфере креативных индустрий. Уже есть отдельные примеры реализованных проектов, опыт которых, уверена, обсудят на Форуме Креативного Бизнеса. Но именно комплексный подход, системная поддержка на уровне государства, постоянный диалог между представителями творческой сферы, власти и бизнеса является залогом создания благоприятной среды для самореализации молодого поколения", - рассказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Экономика Бизнес Экономический форум в Санкт-Петербурге

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