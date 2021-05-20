Опубликована расширенная программа ПМЭФ-2021

Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Основная деловая программа разделена на четыре тематических трека - "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты". На полях форума также пройдут диалоги с представителями бизнес-сообществ различных стран.

"Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях", - заявил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, иностранным гостям был организован беспрепятственный въезд в Россию.

В рамках форума пройдет более 130 экспертных дискуссий, в ходе которых участники затронут широкий спектр тем развития различных направлений экономики. Кроме того, в программу включены завтрак для представителей фармацевтических компаний "Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством и обществом", завтрак Сбера и IT-завтрак.