В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол"

В гостиницах Петербурга на период ПМЭФ будут введены повышенные меры безопасности. Чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, в отелях временно не будут накрывать "шведский стол". Также под запретом самообслуживание, сообщает администрация Петербурга.

Таким образом, всех гостей отеля на завтраках, обедах или ужинах должны рассаживать за столы с учетом соблюдения социальной дистанции. Еду постояльцам будут разносить официанты.

Правила заселения в гостиницы в период ПМЭФ ужесточается. В отели не пустят без сданного ПЦР-теста на коронавирус. Пункты для забора биоматериала будут работать в гостиницах Петербурга с 25 мая по 6 июня.

Большинство делегаций уже забронировали себе номера в гостиницах. Городские власти рекомендуют членов одной делегации селить по соседству. Многоместные номера не рекомендованы. Смольный советует размещаться в одноместных или семейных номерах.

Персонал гостиниц также регулярно будет проходить ПЦР-тестирование.

Напомним, Северная столица будет принимать крупнейший в стране экономический форум со 2 по 5 июня.