Новости

Собянин рассказал о дискуссии вокруг программы реновации в Москве 13:37
В Кремле выразили надежду на освобождение задержанной в Минске россиянки 13:35
Samsung представила новую линейку интерьерных телевизоров в России 13:35
Уральские врачи удалили пациентке опухоль четвертой стадии и метастаз 13:27
Российский режиссер позвал Кевина Спейси в свой фильм 13:25
Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена 13:19
Песков назвал слова Уйбы про Путина вырванными из контекста 13:14
"Почта России" будет доставлять вино при его онлайн-продаже 13:07
Володин предложил использовать опыт Москвы для обновления жилья в регионах 13:05
В РСА объяснили, кто будет платить за ДТП с роботом-курьером "Яндекса" 13:03
Насколько безопасно снимать наличные с чужих карт через QR-код 12:53
Флик возглавит сборную Германии после чемпионата Европы 12:48
В Мадриде сняли все ограничения на передвижение 12:47
В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол" 12:45
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью 12:42
Россия предложила ВОЗ оптимизировать процесс преквалификации вакцин 12:35
У "Восставшего из ада" появятся фильм-ремейк и сериал 12:33
Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени 12:05
Актер из ситкома "Офис" Марк Йорк умер в возрасте 55 лет 12:03
Грузия откроет сухопутные границы 1 июня 12:01
Минфин выступил против налоговых послаблений для нефтяных компаний 11:59
Оперштаб: Еще 2208 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:45
Эксперт рассказала об опасных последствиях COVID-19 11:45
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео 11:43
Найден актер на роль Вилли Вонки в приквеле "Шоколадной фабрики" 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25.05.2021 12:45
Рубрика: Общество

В гостиницах Петербурга запретили "шведский стол"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В гостиницах Петербурга на период ПМЭФ будут введены повышенные меры безопасности. Чтобы гости соблюдали социальную дистанцию, в отелях временно не будут накрывать "шведский стол". Также под запретом самообслуживание, сообщает администрация Петербурга.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Опубликована расширенная программа ПМЭФ-2021

Таким образом, всех гостей отеля на завтраках, обедах или ужинах должны рассаживать за столы с учетом соблюдения социальной дистанции. Еду постояльцам будут разносить официанты.

Правила заселения в гостиницы в период ПМЭФ ужесточается. В отели не пустят без сданного ПЦР-теста на коронавирус. Пункты для забора биоматериала будут работать в гостиницах Петербурга с 25 мая по 6 июня.

Большинство делегаций уже забронировали себе номера в гостиницах. Городские власти рекомендуют членов одной делегации селить по соседству. Многоместные номера не рекомендованы. Смольный советует размещаться в одноместных или семейных номерах.

Персонал гостиниц также регулярно будет проходить ПЦР-тестирование.

Напомним, Северная столица будет принимать крупнейший в стране экономический форум со 2 по 5 июня.

В регионах Общество Здоровье Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Пандемия коронавируса COVID-19 Экономический форум в Санкт-Петербурге

Главное сегодня

Мурашко: 60% взрослых россиян должны быть привиты от COVID-19 к осени
Онлайн-голосование в этом году будет применяться и на муниципальных выборах
ИИХФ сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира
СК начал проверку после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе
Прибытие Ту-22М3 на авиабазу Хмеймим показали на видео
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня