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26.05.2021 16:50
Рубрика: Экономика

Захарова: ПМЭФ-2021 пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Международный экономический форум, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, будет проходить по всем нормам эпидемической безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Опубликована расширенная программа ПМЭФ-2021

"Питерский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - отметила она.

Также Захарова рассказала, что в рамках экономического форума будут созданы все условия для развития деловых контактов. У участников и посетителей ПМЭФ будет возможность поучаствовать в насыщенных культурных и спортивных программах.

Экономика Правительство МИД Экономический форум в Санкт-Петербурге

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