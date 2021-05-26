Захарова: ПМЭФ-2021 пройдет с соблюдением всех мер безопасности

Международный экономический форум, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге, будет проходить по всем нормам эпидемической безопасности в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Питерский форум будет организован при строгом соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", - отметила она.

Также Захарова рассказала, что в рамках экономического форума будут созданы все условия для развития деловых контактов. У участников и посетителей ПМЭФ будет возможность поучаствовать в насыщенных культурных и спортивных программах.