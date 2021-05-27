Бронирование пятизвездочных отелей на ПМЭФ возросло в 2,5 раза

Среди участников ПМЭФ по сравнению с 2019 годом вырос спрос на размещение в пятизвездочных отелях, сообщили аналитики агентства делового туризма "Аэроклуб".

Популярнее всего среди корпоративных клиентов, бронирующих номера в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня, отели категории "четыре звезды" - их доля составляет 47% против 29% во время форума в 2019 году. Пятизвездочные гостиницы бронируют 26% случаев, что в 2,5 раза выше спроса на такие отели два года назад. В трехзвездочных отелях захотели остановиться на 10% меньше участников.

Как полагают эксперты, в этом году многие сделали ставку на топ-менеджмент, а не линейный персонал. Изменение суммы взноса - стандартный пакет обойдется в 840 тысяч, а одно место "премиум"-участия стоит 960 тысяч рублей, сказалось и на статусности мероприятия. В 2019 году стоимость участия для одного делегата составляла 350 тысяч по стандартному пакету, и 410 тысяч - по премиум.

Средняя цена на пятизвездочные номера выросла на 6% за два года, и составляет 116 тысяч рублей в стуки. Цены в гостиницах категории четыре звезды, напротив, снизились на 20% - суточная бронь в среднем стоит 14,5 тысячи. Цены на трехзвездочное размещение не изменились, оставшись на уровне 7,9 тысячи рублей в день.

Кроме того, как передает "Коммерсант", изменился и состав участников - два года назад на ПМЭФ было более трети представителей добывающих, энергетических и обрабатывающих компаний, сейчас их доля упала до 22%. При этом заметно выросла доля участников из IT-индустрии и телекоммуникаций - с 9% до 39%. На третьем месте оказались представители фарминдустрии.