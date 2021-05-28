Чемпионат по конкуру пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ-2021

В числе первых мероприятий спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) этого года состоится турнир по конкуру - дисциплине конного спорта, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

29 мая в рамках турнира ROSCONGRESS JUMP CUP Росконгресс предложит участникам соревнований пройти маршрут от немецкого курс-дизайнера Олафа Петерсона высотой 110 сантиметров. Призовой фонд составит 60 тысяч рублей. Денежные призы ждут и призеров, занявших 4-7 места.

Победители и призеры турнира получат уникальную возможность посетить культурные мероприятия ПМЭФ 2021.

Для гостей ROSCONGRESS SPORT CLUB будет подготовлена VIP трибуна.