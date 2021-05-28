Чемпионат по конкуру пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ-2021

В числе первых мероприятий спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) этого года состоится турнир по конкуру - дисциплине конного спорта, сообщили в пресс-службе Росконгресса.
29 мая в рамках турнира ROSCONGRESS JUMP CUP Росконгресс предложит участникам соревнований пройти маршрут от немецкого курс-дизайнера Олафа Петерсона высотой 110 сантиметров. Призовой фонд составит 60 тысяч рублей. Денежные призы ждут и призеров, занявших 4-7 места.
Победители и призеры турнира получат уникальную возможность посетить культурные мероприятия ПМЭФ 2021.
Для гостей ROSCONGRESS SPORT CLUB будет подготовлена VIP трибуна.
Как Петербург готовится к главному экономическому событию страны
2 июня стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. За 23 года он стал ключевой площадкой для заключения знаковых контрактов и обсуждения миллиардных сделок. Как меняется Северная столица во время проведения ПМЭФ - в материале "РГ"
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Участники ПМЭФ должны будут сдать тест на коронавирус
Участники Петербургского международного экономического форума должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус за сутки до посещения. Пункты для тестирования будут открыты в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и в отелях
Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2021
Мероприятия по 11 видам спорта включены в программу Петербургского международного экономического форума, который пройдет 2-5 июня. В частности, 2 июня на площадке Форума финиширует "Ралли Мира". В этом году в нем примут участие 10 советских ретроавтомобилей