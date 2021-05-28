Песков объяснил участие губернаторов в ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, который пройдет на следующей неделе, посвящен инвестиционной привлекательности России.

Но инвестиции бывают не только внешние, но и внутренние. Поэтому участие глав регионов объяснимо, ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Традиционно, конечно, это международный экономический форум, и он посвящен инвестиционной привлекательности России", - напомнил Песков.

"Внутренняя инвестиционная привлекательность тоже очень важный приоритет в работе правительства, неоднократно это обсуждалось в последнее время на совещаниях в том числе с участием президента", - рассказал он.

"И поэтому объяснимо участие глав регионов, многие участвуют в подписании документов по инвестпроектам", - заметил пресс-секретарь главы государства. "Как правило, мы видим радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода, как прошлый год", - заключил он.