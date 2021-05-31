ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков

ФАС подпишет с большой четверкой операторов связи ("МТС", "ТELE2", "Мегафон", "ВымпелКом") меморандум по противодействию спам-звонкам. Целью совместной работы станет защита пользователей от нежелательных вызовов, в том числе голосовой рекламы без согласия абонента.

В понедельник операторы обсудили с ФАС содержание меморандума на заседании рабочей группы на площадке ведомства. Замглавы ФАС Андрей Кашеваров рассказал, что в целях защиты абонентов от получения нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали бесплатные антиспам-сервисы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

Меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы, говорится в сообщении ведомства.