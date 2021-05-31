Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ

В понедельник, 31 мая, президент Владимир Путин находится в Сочи и готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Владимир Путин примет в нем участие в пятницу, 4 июня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент выступит на пленарном заседании и поучаствует в дискуссии. "Будет целый форумный день, будет выступление на пленарке и потом модерированная дискуссия с участием эмира Катара и канцлера Австрии", - уточнил Песков.
Напомним, форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре "Экспофорум".
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