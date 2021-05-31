В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей

В Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 2-5 июня, планируют принять участие около двух тысяч зарубежных гостей.
"Количество иностранцев, которые приедут, - порядка двух тысяч. При этом самые крупные делегации - это традиционно Соединенные Штаты, это более 200 человек, Катар - тоже более 200 человек, традиционно большая делегация из Китая", - сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК.
По словам Белоусова, американский бизнес направляет традиционно большие делегации на ПМЭФ. При этом они тем многочисленные, чем жестче санкции и риторика в отношении России. "Видимо, интересно посмотреть, как тут справляются" - заметил Белоусов.
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