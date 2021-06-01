На ПМЭФ обсудят все направления будущего развития энергетики: проблемы энергоперехода, экологическую повестку, а также актуальные вызовы, которые стоят перед поставщиками ресурсов и энергии, к крупнейшим из которых относится наша страна.
"В климатическую повестку мы входим не как догоняющие, а наравне с лидерами. У нас один из самых чистых энергобалансов из промышленно развитых стран, в основе которого газ. С 1990-го года у нас выбросы, к примеру, упали, а в других экономиках растут", - отмечал замминистра энергетики Павел Сорокин.
В качестве примера можно привести полезное использование попутного нефтяного газа (ПНГ), содержащего метан. Раньше он в лучшем случае сжигался, но сейчас на 82,6% перерабатывается или используется как топливо.
В конце 2020 года правительство утвердило дорожную карту развития водородной энергетики. К 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Водородная энергетика рассматривается как одно из направлений достижения углеродной нейтральности. Водород можно получать из низкоуглеродных источников, а его использование не приводит к выбросам парниковых газов. Водород будет производиться в России из природного газа, а также с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), атомной энергии.
По мнению аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, среди ископаемых видов топлива в мире отказываться будут, прежде всего, от угля, во вторую очередь - от нефти. Спрос на природный газ еще долго сохранится, поскольку его сжигание вызывает меньшие объемы выбросов.
Россия - мировой лидер по запасам газа, причем у нас есть серьезный потенциал для увеличения его добычи, переработки и экспорта. Единственное, в чем Россия отстает от европейских стран - это в объемах генерации на основе солнца и ветра. Но учитывая географические и климатические особенности нашей страны, а также экономическую доступность других ресурсов, это неудивительно. Поэтому развитие солнечной и ветровой энергетики не является приоритетным сейчас для российской энергетики
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