По данным центра "Агроэкспорт" при минсельхозе, в прошлом году Россия увеличила экспорт продовольствия на 19%, до 30,5 млрд долларов. Сейчас доля России на мировом рынке составляет 1,9%. В нацпроекте обозначена цель увеличения экспорта продовольствия до 45 млрд долларов к 2030 году.
Но в последнее время российские власти вводят ограничения на экспорт продовольствия, опасаясь роста цен на внутреннем рынке. Так, со 2 июня в России устанавливается плавающая пошлина на зерно. Она будет рассчитываться еженедельно от мировой цены. Первые пошлины составят на пшеницу 28,1 доллара за тонну, на ячмень - 39,6 доллара за тонну, на кукурузу - 52,2 доллара за тонну. Так государство намерено стабилизировать цены на зерно внутри страны.
"Экспорт является основным стимулом для развития нашего продовольственного рынка. Ведь большинство продуктов мы производим гораздо больше, чем потребляем внутри страны", - говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Аргентина тоже пыталась введением пошлин на зерно повлиять на внутренние цены - в результате аргентинские аграрии перешли на сою и кукурузу. Последний пример действия российских пошлин - тендер Египта на поставки пшеницы в августе. Его выиграла румынская пшеница, потому что оказалась дешевле. Российские аграрии не могут сейчас спрогнозировать, какой будет пошлина к августу и закладывают эти риски в цену, говорит эксперт.
Государство обещает вернуть собранные средства крестьянам. Но когда деньги идут по длинной цепочке, они "расплескиваются", говорит Корбут. Так, на днях минсельхоз заявил, что до аграриев доведено только 30% средств, и пригрозил снизить объем поддержки.
В краткосрочном периоде добиться стабилизации внутренних цен на продукты ограничениями в виде пошлин можно, говорит директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Сложность состоит в том, чтобы найти золотую середину и не снизить заинтересованность аграриев производить продукт, отмечает она.
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