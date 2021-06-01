Во что превратится мировая экономика в 2020-х годах

Те, кто угадал в 2010-2011 годах, что криптовалюты - это восходящий тренд, заработали намного больше тех, кто вошел в эту тему в 2016-2017 годах. Увидеть возникающие возможности, сделать на них ставки и на каждый вложенный рубль получить хороший доход - один из ответов на вопрос, зачем нужны долгосрочные прогнозы будущего.

Визуальная информация новыми поколениями воспринимается гораздо лучше, чем текст. Поэтому мы решили создать именно карты будущего - до 2035 года, - а не документ на тысячу страниц. К тому же с большой картой намного проще работать, чем с большими объемами текста.

Готовый материал мы представили в середине ноября на главном инновационном форуме 2020 года "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

В нашей работе мы выделили три типа событий - возможности, угрозы и развилки. Возможности - это положительный тренд, который нужно оседлать и на нем "поехать". Это то, на что необходимо смотреть в первую очередь - чиновникам, инвесторам, общественным лидерам. Угрозы - то, чего хотелось бы избежать. Это тоже важно понимать. Например, если мы видим, что может быть масштабный рост безработицы - стоит предпринять меры, чтобы предотвратить его. При этом прогноз, конечно, не сбудется. Развилки - это места, где если будут приняты определенные политические решения, мы пойдем налево, а если не будут, то направо. Это три совершенно разные модели.

На горизонте до 2025 года мы ожидаем в мировом масштабе реализацию сценария, который мы называем "новый левый национализм". Он включает в себя массовую национализацию высокотехнологичных секторов экономики, где-то даже наступление технотирании, то есть господство левой повестки. Скорее всего, по нашим оценкам, это приведет к резкому снижению роли большого количества действующих международных институтов, то, что можно назвать "новый 1968-й год", и запуску неорузвельтианства по сценарию, который мы называем "период полураспада".

Дальше самая главная история, которая приходит в мир в горизонте между 2025 и 2030 годом, - строительство так называемых "островов". Разделение мира на несколько довольно больших сегментов с собственными финансовыми, технологическими, политическими центрами. Это будет означать перезагрузку глобальных технологических рынков с попыткой этих "островов" каждому получить полный набор технологических стандартов и контроля за технологиями.

Что будет оптимальным для России? Максимально избежав левого сценария, оперативно пройти сценарий полураспада и быстрее остальных выйти в сценарий островизации. В каком-то смысле это новое издание того, что во второй половине 2010-х называлось импортозамещением. Так мы сможем максимально сохранить свои шансы на то, чтобы принять участие в мировой гонке уже в "зеленом посткапитализме". Это еще один сценарий в последовательности мирового развития: новый виток глобализации, еще один этап разгона технологического соревнования. Практически неизбежным выглядит итоговое господство зеленой технологической повестки, неоколониальной, но тем не менее с выходом впервые в эффективное экономическое освоение космоса и начало эффективного экономического освоения подводной части океана.

В ближайшие годы, с одной стороны, Россию ожидает большой вызов тюркского мира, продолжение серий пограничных конфликтов. Еще нас ждет большая возможность создания двух транспортных линий: это Шанхай - Париж, железная дорога, высокоскоростные магистрали - идеальный сценарий с беспилотной компонентой, а также переоткрытие Северного морского пути.

С точки зрения технологий у нас кристаллизуются три группы ставок. Первая - Россия как провайдер зеленой энергии, к которой мы в первую очередь относим атом и водород. Большой водородный проект - это то, что мы сейчас начинаем развивать как некоторый передел дешевого атома или дешевых природных ресурсов. Если у нас не будут покупать нефть, то будут покупать водород. То есть мы ничего не теряем.

Вторая ставка - экспорт технологий безопасности, включая наши проекты квантовых коммуникаций, тоже ложится в эту логику. Мы связываем большую транспортную стратегию со стратегией по экспорту безопасности.

Самая главная ставка - еда. Именно она, а не большие данные, может стать "новой нефтью". Глобальные климатические изменения и резкая разбалансировка климата приведут к тому, что большое количество традиционных мест производства высококачественных продуктов питания попадет в зону климатических изменений.

Вместе с политическими в мире начнут появляться и климатические беженцы, одновременно резко вырастет стоимость сельскохозяйственных культур.

В России за счет глобального потепления, напротив, количество экологически чистых мест для производства сельхозтоваров существенно увеличится, что даст нам возможность существенно нарастить экспорт. При этом производство экологичных продуктов питания с каждым годом будет становиться все более высокомаржинальным бизнесом, цифровизация сельского хозяйства поможет сделать его максимально масштабным.

Эти три ставки - главные, которые возникают именно в видении форсайта 2020-х годов.

Мы рассчитываем, что появление наших "Карт" запустит в стране стратегический диалог о будущем. Хотелось бы всех призвать к максимально широкому диалогу о том, какой мы хотим видеть нашу страну и какое место мы отводим сами себе в мире через полтора десятилетия.