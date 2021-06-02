Белоусов перечислил главные запросы малого и среднего бизнеса к государству

Первый вице-премьер Андрей Белоусов перечислил основные запросы малого и среднего бизнеса к государству.

"Первое - нужно помочь предпринимателям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около миллиона малых предприятий. Тем не менее взять на себя риск стать предпринимателем - это довольно сложно. Второе - надо помочь развиваться тем предприятиям, которые уже образовались. Средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года - это достаточно мало. В развитых странах - четыре-пять лет. Третье - комфортные взаимоотношения с государством. Эти отношения не должны быть обременительными для бизнеса", - отметил чиновник во время презентации новой стратегии Корпорации МСП на 2021-2025 годы.

На презентации институт развития обозначил основные предложения для решения ключевых задач по развитию МСП: цифровизация мер поддержки, расширение финансовых инструментов поддержки, расширение спроса на продукцию МСП, образовательная поддержка и развитие диалога с предпринимателями.

VI Российский форум малого и среднего предпринимательства проходит в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021.