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Экономика
02.06.2021 13:27
Текст: Василий Кошкин

Белоусов перечислил главные запросы малого и среднего бизнеса к государству

Первый вице-премьер Андрей Белоусов перечислил основные запросы малого и среднего бизнеса к государству.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"Первое - нужно помочь предпринимателям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около миллиона малых предприятий. Тем не менее взять на себя риск стать предпринимателем - это довольно сложно. Второе - надо помочь развиваться тем предприятиям, которые уже образовались. Средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года - это достаточно мало. В развитых странах - четыре-пять лет. Третье - комфортные взаимоотношения с государством. Эти отношения не должны быть обременительными для бизнеса", - отметил чиновник во время презентации новой стратегии Корпорации МСП на 2021-2025 годы.

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На презентации институт развития обозначил основные предложения для решения ключевых задач по развитию МСП: цифровизация мер поддержки, расширение финансовых инструментов поддержки, расширение спроса на продукцию МСП, образовательная поддержка и развитие диалога с предпринимателями.

VI Российский форум малого и среднего предпринимательства проходит в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021.

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