В мире развивается новый подход к функционированию системы медицинской помощи - концепция ценностно-ориентированного здравоохранения (value-based care). Он предполагает плату за успешный исход лечения, а не за отдельные манипуляции и процедуры.

Приблизить системы здравоохранения по всему миру, в том числе и в России, к этой модели - одно из главных приоритетов участников рынка российского здравоохранения. О том, как компании могут способствовать реализации этой модели, "РГ" рассказал глава компании Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ, старший вице-президент Максим Кузнецов.

В рамках Нацпроекта "Здравоохранение" реализуется федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи". Какое участие может принять в нем ваша компания?

Максим Кузнецов: Федеральный проект направлен на расширение доступности качественной медицинской помощи, сокращение времени ожидания приема в очереди, упрощение процедуры записи в клинику, формирование системы защиты прав пациентов. По данным международного исследования Philips "Индекс здоровья будущего-2021", в России 25 процентов руководителей и главврачей больниц разделяют эту цель и планируют в будущем перейти к оказанию ценностно-ориентированной помощи. Все начинается с проектирования и реконструкции объектов инфраструктуры: наша консалтинговая команда обладает богатым международным опытом в этой сфере, наши проекты отмечены престижными премиями, в том числе IF Design Award. Исходя из потребностей медучреждений и их пациентов, специалисты помогают правильно организовать пространство и все процессы в клиниках. Важно и оснащение высокотехнологичным оборудованием. Мы предлагаем самые разные его виды для многих элементов первичной медицинской помощи. Наконец, необходимо повышать уровни компетенции медицинского персонала: вот уже много лет мы проводим лекции, тренинги и мастер-классы для специалистов.

Каким должно быть современное техническое оснащение поликлиник и других медучреждений, где оказывают первичную помощь?

Максим Кузнецов: Смысл переоснащения - в повышении доступности качественной медицинской помощи для пациентов и оптимизации процессов в клиниках. Именно это должно определять выбор оборудования для клиник. Перечень техники для оснащения медицинских организаций в рамках модернизации первичного звена здравоохранения утвержден на законодательном уровне приказом Минздрава России. На наш взгляд, его составители учли все основные запросы учреждений здравоохранения, уделив должное внимание внедрению интеллектуальных цифровых решений. Список включает в себя все оборудование для скрининга и ранней диагностики заболеваний, мониторинга пациентов, искусственной вентиляции легких и экстренной помощи.

Смысл переоснащения - в повышении доступности качественной медицинской помощи для пациентов и оптимизации процессов в клиниках

Какие изменения, на ваш взгляд, требуются в ходе информатизации системы здравоохранения?

Максим Кузнецов: Пандемия позволила понять, какие технологии будут востребованы. Фото: Пресс-служба компании Philips

Максим Кузнецов: Цифровые системы позволяют накапливать огромное количество данных. Благодаря переходу на электронные медицинские карты информация об истории болезни пациента, результатах исследований, диагнозах и назначениях все чаще хранится в цифровом формате. Сейчас мы хотим идти дальше: инструменты искусственного интеллекта (ИИ) могут автоматически обрабатывать медицинские изображения, так почему бы не освободить врачей от рутинной работы, перепоручив ее компьютеру?

Например, в Москве в 2020 году был запущен эксперимент по использованию ИИ для анализа медицинских изображений. В его рамках уже проанализировано более 400 тысяч снимков. Алгоритмы применяются в онкологии, кардиологии, пульмонологии, неврологии и при лечении неотложных состояний. Организаторы проекта надеются, что уже скоро интеллектуальные инструменты анализа данных будут чаще поддерживать врачей-рентгенологов в принятии решений. На мой взгляд, организаторы проекта дают правильный импульс развитию интеллектуальных технологий в городе.

Наши системы тоже помогают обрабатывать медицинские данные в разных городах России. Например, в Сахалинской области с помощью решения IntelliSpace Portal создано единое хранилище медицинских изображений и аналитический центр, где аккумулируются снимки из всех медучреждений региона. Во время пандемии COVID-19 это позволяет врачам обращаться за удаленными консультациями от коллег из центра компетенции, контактируя с ними лишь дистанционно.

Чтобы осваивать новые технологии профилактики и лечения в первичном звене, требуется дополнительная подготовка кадров. Что вы можете предложить в этой сфере?

Максим Кузнецов: Федеральный проект предусматривает обеспечение первичного звена здравоохранения квалифицированными кадрами. Современному специалисту необходимо непрерывно повышать уровень своих знаний. Например, поставляя оборудование в клиники, мы берем на себя обязательство после его установки проводить аппликационные тренинги персонала, помогать работникам освоить новые технологии и в итоге получать максимум от их использования. Во время пандемии COVID-19 мы разработали дистанционный формат тренингов. С ним специалисты могут скорее начать работать на новом оборудовании, не дожидаясь приезда представителей компании. А после обучения они получают неограниченный доступ к записи инструктажа и другим материалам тренинга. Это особенно важно, когда меняется состав работников отделения, где установлено оборудование.

В партнерстве с ведущими медицинскими центрами и экспертами мы организуем мастер-классы, семинары и научно-практические школы для врачей разных специальностей. Например, для профессионалов в области лучевой диагностики мы предлагаем практическое обучение на рабочих станциях анализа медицинских изображений. На занятиях каждый участник имеет возможность под руководством опытного преподавателя поработать с медицинскими изображениями и усовершенствовать свои навыки. Помимо стационарной площадки в Москве, мы проводим такие мастер-классы в выездном формате в различных регионах России. Также уделяем особое внимание развитию дистанционной формы обучения. В 2020 году мы провели более 60 вебинаров для врачей. Общее количество их участников превысило 16 тысяч. Наши вебинары и онлайн-курсы проходят в открытом формате, участники обучающих сессий могут возвращаться к материалам в любое удобное время.

Какие решения для оказания экстренной помощи могут быть внедрены дополнительно к уже существующим?

Максим Кузнецов: Ряд решений уже используется в России, но пока не получили широкого распространения. Например, мобильные ультразвуковые системы: сегодня УЗ-датчики можно подключить к смартфону или планшету и проводить с их помощью полноценное УЗИ. Наше решение Lumify работает на базе мобильного приложения. Благодаря его компактности врачи могут использовать его где угодно. Причем во время процедуры специалист может связываться с коллегами по видеосвязи для получения экспертной консультации, демонстрируя положение датчика или само изображение. Решение полезно для экстренной помощи, когда на счету каждая минута. Недавно на базе ГКБ им. С.С. Юдина было проведено исследование влияния применения карманных ультразвуковых систем на скорость и качество получения данных о состоянии больного. Время принятия решения, касающегося тактики лечения пациентов с острой сердечной недостаточностью, благодаря использованию ультразвукового устройства, сократилось в среднем на 80 минут.

Еще один важнейший элемент первой помощи - дефибрилляция. Автоматические дефибрилляторы Philips могут использовать люди, не имеющие специального медицинского образования. Аппараты предоставляют понятные пошаговые голосовые инструкции тем, кто оказывает помощь при внезапной остановке сердца. Прибор полностью безопасен и помогает выполнять каждый шаг - от наложения электродов до подачи разряда. Мы убеждены, что массовое обучение людей навыкам экстренной помощи и доступность дефибрилляторов в общественных местах способны спасти много жизней.

Сегодня придается большое значение системам мониторинга пациентов и применению гаджетов для контроля самочувствия. Какие возможности для этого предлагает ваша компания?

Максим Кузнецов: Пандемия позволила лучше понять, какие технологии будут востребованы в ближайшее время. Системы для мониторинга пациентов, несомненно, в их числе. По оценкам аналитиков, сфера технологий мониторинга пациентов перспективна и к 2027 году достигнет объема в 44,86 миллиарда долларов (по сравнению с показателем 2019 года в 25,77 миллиарда ). Сейчас мы стремимся усиливать наш портфель, приобретая компании, специализирующиеся в области удаленного мониторинга. Особенно актуальны решения для автоматического дистанционного мониторинга. Например, у нас есть система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA), которая помогает оптимизировать работу отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Данные поступают с мониторов и другого прикроватного оборудования на централизированную рабочую станцию ICCA. Решение автоматически анализирует их, систематизирует и предоставляет врачам в удобном формате. Такая технология используется, например, в отделении ОРИТ клиники Northwell в Нью-Йорке, а в России - в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани и в НМХЦ имени Н.И. Пирогова в Москве.

Популярность набирают беспроводные портативные мониторы. Особенно когда пациента нужно перемещать между отделениями - в момент движения информация о нем может быть недоступна, и это может отрицательно повлиять на ход лечения.

В некоторых странах уже применяются инструменты для внебольничного ухода и дистанционного контроля здоровья людей, особенно тех, у кого есть хронические заболевания. Например, Philips разработала легкие носимые беспроводные биосенсоры, похожие на обычный пластырь. Они крепятся к телу пациента и передают на рабочую станцию информацию о таких ключевых показателях здоровья, как частота дыхания, сердечный ритм и уровень активности. Мы полагаем, что многие из подобных устройств были бы полезны и пациентам в России.