Канал НТВ запустил круглосуточный интернет-канал, посвященный форуму

В дни работы ПМЭФ- 21 - со 2 по 5 июня - телеканал НТВ запустил круглосуточный интернет-канал, посвященный форуму, который так и называется "ПМЭФ-2021". Он доступен как на сайте НТВ.Ru, так и в мобильных приложениях НТВ и "Сегодня", а также на официальных каналах НТВ в YouTube и RUTUBE.

Какой контент предоставляет канал НТВ зрителям? Это - прямые включения из выездной студии НТВ, оборудованной на площадке Петербургского международного экономического форума, эксклюзивные интервью с главными спикерами и ключевыми участниками, комментарии экспертов и прогнозы аналитиков. А также - трансляции наиболее интересных и значимых мероприятий и сессий.

В главные дни работы Петербургского форума - 3 и 4 июня - на канале будут основные выпуски программы "Сегодня" с Айной Николаевой и Егором Колывановым (эфир - 10:00, 13:00, 16:00 по московскому времени), Еленой Спиридоновой и Игорем Полетаевым (19:00 ) выйдут в прямой эфир из выездной студии в Санкт-Петербурге.

Финальный выпуск новостей из петербургской студии выйдет 5 июня (10:00).

Освещать ПМЭФ 21 для своих еженедельных программ традиционно будут Ирада Зейналова ("Итоги недели") и Кирилл Поздняков ("Поздняков"). Эксклюзивные моменты их интервью с главными спикерами также оперативно появятся в эфире новостей и на интернет-канале НТВ "ПМЭФ-2021" .

Кстати, впервые телекомпания НТВ запустила круглосуточный интернет-канал на предыдущем ПМЭФ, в 2019 году. Тогда общая длительность трансляции составила 77 часов.

А в целом НТВ четвертый раз подряд является информационным партнером ПМЭФ.