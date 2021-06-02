Канал НТВ запустил круглосуточный интернет-канал, посвященный форуму

Какой контент предоставляет канал НТВ зрителям? Это - прямые включения из выездной студии НТВ, оборудованной на площадке Петербургского международного экономического форума, эксклюзивные интервью с главными спикерами и ключевыми участниками, комментарии экспертов и прогнозы аналитиков. А также - трансляции наиболее интересных и значимых мероприятий и сессий.
В главные дни работы Петербургского форума - 3 и 4 июня - на канале будут основные выпуски программы "Сегодня" с Айной Николаевой и Егором Колывановым (эфир - 10:00, 13:00, 16:00 по московскому времени), Еленой Спиридоновой и Игорем Полетаевым (19:00 ) выйдут в прямой эфир из выездной студии в Санкт-Петербурге.
Финальный выпуск новостей из петербургской студии выйдет 5 июня (10:00).
Освещать ПМЭФ 21 для своих еженедельных программ традиционно будут Ирада Зейналова ("Итоги недели") и Кирилл Поздняков ("Поздняков"). Эксклюзивные моменты их интервью с главными спикерами также оперативно появятся в эфире новостей и на интернет-канале НТВ "ПМЭФ-2021" .
Кстати, впервые телекомпания НТВ запустила круглосуточный интернет-канал на предыдущем ПМЭФ, в 2019 году. Тогда общая длительность трансляции составила 77 часов.
А в целом НТВ четвертый раз подряд является информационным партнером ПМЭФ.
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