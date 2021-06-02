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Экономика
02.06.2021 14:41
Текст: Ирина Алпатова, Евгения Носкова

Малый бизнес сможет закупать облачные решения по цене ниже рыночной

Крупные госкомпании согласуют до 1 сентября стратегии своей цифровой трансформации с использованием отечественного ПО, рассказал в интервью "РГ" замглавы Минцифры Максим Паршин. Это станет одним из драйверов поддержки российских разработчиков софта.

Малому бизнесу министерство тоже готовит новые поддержки - уже в июне Минцифры запустит программу софинансирования, в рамках которой компании смогут закупить облачные решения для своей работы по цене, в два раза ниже рыночной.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Компании смогут получить доступ к облачным продуктам, необходимым для их повседневного развития. Например, логистика, взаимодействие с клиентами, оптимизация бизнес-процессов. Эти программы будут более доступны для малого бизнеса", - сказал замминистра.

Паршин также напомнил, что у Минцифры есть программа льготного кредитования - предприятие может по льготной ставке 1-5% получить кредит в 15 уполномоченных банках. Недополученные доходы банкам компенсирует государство.

Поддержку получат и компании, которые выводят свои ИТ-продукты на экспорт. Отдельное направление появится в рамках Российского фонда развития информационных технологий. Кроме того, на базе реестра отечественного ПО появится своего рода "маркетплейс" российских экспортно ориентированных ИТ-продуктов. Те продукты, которые уже продаются за рубежом, станут более доступны для более широкого круга покупателей, отметил Паршин.

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