Малому бизнесу министерство тоже готовит новые поддержки - уже в июне Минцифры запустит программу софинансирования, в рамках которой компании смогут закупить облачные решения для своей работы по цене, в два раза ниже рыночной.
"Компании смогут получить доступ к облачным продуктам, необходимым для их повседневного развития. Например, логистика, взаимодействие с клиентами, оптимизация бизнес-процессов. Эти программы будут более доступны для малого бизнеса", - сказал замминистра.
Паршин также напомнил, что у Минцифры есть программа льготного кредитования - предприятие может по льготной ставке 1-5% получить кредит в 15 уполномоченных банках. Недополученные доходы банкам компенсирует государство.
Поддержку получат и компании, которые выводят свои ИТ-продукты на экспорт. Отдельное направление появится в рамках Российского фонда развития информационных технологий. Кроме того, на базе реестра отечественного ПО появится своего рода "маркетплейс" российских экспортно ориентированных ИТ-продуктов. Те продукты, которые уже продаются за рубежом, станут более доступны для более широкого круга покупателей, отметил Паршин.
Малый бизнес сможет закупать облачные решения по цене ниже рыночной
Крупные госкомпании согласуют до 1 сентября стратегии своей цифровой трансформации с использованием отечественного ПО, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Также ведомство готовит меры поддержки малому бизнесу
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