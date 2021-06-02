Минобрнауки: При смене вуза за студентом будут сохранять бюджетное место

Министерство науки и высшего образования работает над тем, чтобы при смене направления учебы бюджетное место за студентом сохранялось.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила замминистра науки и высшего образования Елена Дружина.

Напомним, недавно были приняты поправки в закон "Об образовании в РФ", которые позволяют студентам подавать документы не на конкретное направление подготовки, а на укрупненную группу специальностей. Также у студентов появилось право менять направление подготовки после 2 курса. Но чтобы перевести студента, вуз должен предоставить ему бюджетное место на новом направлении.

- Сейчас система академической мобильности как раз у нас в проработке, раньше такой возможности не было, - цитирует Дружинину РИА Новости. - Мы идем дальше, чтобы была возможность у студентов перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет и даже в другой регион.