2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
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Экономика
02.06.2021 10:40
Текст: Матвей Линник

На ПМЭФ могут подписать более 320 договоров

Участники Петербургского международного экономического форума могут заключить более 320 соглашений. Об этом рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в эфире телеканала "Россия-24".
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС

"Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями различного рода инвестиционные соглашения, и между компаниями соглашения по развитию бизнеса", - уточнил он.

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ПМЭФ-2021, организованный Фондом Росконгресс, пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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