На ПМЭФ могут подписать более 320 договоров

"Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями различного рода инвестиционные соглашения, и между компаниями соглашения по развитию бизнеса", - уточнил он.

ПМЭФ-2021, организованный Фондом Росконгресс, пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.