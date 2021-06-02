"Это и соглашения, которые будут заключены между федеральными органами власти и регионами, между регионами и компаниями различного рода инвестиционные соглашения, и между компаниями соглашения по развитию бизнеса", - уточнил он.
ПМЭФ-2021, организованный Фондом Росконгресс, пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
На ПМЭФ могут подписать более 320 договоров
Участники Петербургского международного экономического форума могут заключить более 320 соглашений. Об этом рассказал директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности"
Финансисты ждут сигнала к действию
Илья Чижевский: Необходимо понять инвестиционные аппетиты бизнеса
Снова вместе
Сегодня в Санкт-Петербурге, после вынужденного перерыва в 2020 году, стартует международный экономический форум. В нем примут участие до пяти тысяч человек. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности"
Острова-признаки
Те, кто угадал в 2010-2011 годах, что криптовалюты - это восходящий тренд, заработали намного больше тех, кто вошел в эту тему в 2016-2017 годах. Во что превратится мировая экономика в 2020-х годах, рассказывает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Упрощенная регистрация лекарств будет востребована после пандемии
Россия в условиях пандемии быстро развернула собственное производство средств индивидуальной защиты, разработала препараты и вакцины против COVID-19. Как удалось это сделать, "РГ" рассказал первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков
Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ
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Как Петербург готовится к главному экономическому событию страны
2 июня стартует XXIV Петербургский международный экономический форум. За 23 года он стал ключевой площадкой для заключения знаковых контрактов и обсуждения миллиардных сделок. Как меняется Северная столица во время проведения ПМЭФ - в материале "РГ"