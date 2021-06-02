На ПМЭФ подписано соглашение о поставках российского СПГ в Китай

Соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Арктик СПГ-2" в Китай подписано 2 июля в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба "Новатэк".

Российская компания будет поставлять до 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет на терминалы Zhejiang Energy в Китае.

Проект "Новатэка" по сжижению газа "Арктик СПГ-2" реализуется на Ямале. Он подразумевает строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, суммарно - 19,8 млн тонн в год, а также до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год.

Первая очередь завода должна заработать в 2023 году, вторая - в 2024 году, а третья - в 2025 или 2026 году. Стоимость проекта оценивается в 21,3 млрд долларов.