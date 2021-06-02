2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
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Власть
02.06.2021 15:35

Путин выступит в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) четвертого июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Алеев/фотохост-агентство ТАСС
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"Четвертого июня президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за коронавирусных ограничений форум пройдет в смешанном формате. Приглашенные главы государств и правительств других стран, руководители российских и международных компаний и банков, эксперты и политики будут участвовать в форуме как очно, так и в онлайн-формате.

Добавляется, что Путин выступит на пленарном заседании. По видеосвязи в мероприятии примут участие Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастиан Курц. Кроме того, видеоприветствие участникам отправят президенты Аргентины и Бразилии.

Путин в ходе форума проведет также встречи в режиме видеоконференцсвязи с главами мировых информагентств, международного инвестиционного сообщества и крупных иностранных компаний.

ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате.

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