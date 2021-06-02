На вопросы нашего издания отвечает президент ОТП Банка Илья Чижевский.

Илья Петрович, мы с вами ведем разговор буквально накануне Петербургского экономического форума. Что ОТП Банк как финансовый институт ожидает от ПМЭФ-2021?

Илья Чижевский: Петербургский экономический форум уникальное событие само по себе. Он дает возможность взаимодействия в течение трех дней с коллегами, партнерами, клиентами и представителями государственных ветвей власти. С точки зрения эффективности аналогов подобного взаимодействия просто нет.

Но в этом году, прежде всего, хочется услышать мнение руководства страны относительно экономической ситуации и перспектив ее развития, что мы находимся на этапе выхода из пандемии. Сейчас от сигналов и планов руководства страны и регулятора банковского сектора будет зависеть очень многое, важное для скорости дальнейшего развития и восстановления инвестиционного аппетита сектора. Мне хочется верить, что именно такие сигналы по итогам форума мы и получим.

За последний год у нас довольно существенно поменялось налоговое законодательство, а также был обнародован ряд регуляторных трендов, таких как регулирование экосистем, количественное ограничение кредитования и другие инициативы, которые в рамках форума, надеюсь, будет возможность обсудить.

ОТП Банк сегодня работает практически во всех регионах России и представлен в 4500 населенных пунктах, обслуживая 2,5 миллиона наших активных клиентов. В рамках ПМЭФ будет важно обсудить ситуацию и наши возможности в регионах, представляющих наибольшую перспективу для развития бизнеса, обсудить с партнерами возможность совместного участия в таких проектах.

Участие в форуме также важно для развития Российско-Венгерских отношений. В 2020 году Россия и Венгрия были активны в создании совместных инвестиционных проектов, ожидая развития взаимовыгодного партнерства, двусторонней торговли и товарооборота. Сегодня компании с участием венгерского капитала активно работают со многими регионами Российской Федерации, в чем мы им всесторонне помогаем. С этой точки зрения, задача ОТП Банка в России, как дочерней структуры крупнейшего банка Венгрии, оценить и предложить возможности для дальнейшего финансового и инвестиционного взаимодействия между российскими и венгерскими компаниями, создать комфортные условия с точки зрения финансового взаимодействия.

ОТП в России - универсальный банк, а какие направления сегодня развивает OTP Group? Планируется ли расширение присутствия в Центральной и Восточной Европе, может быть, приобретение новых банков?

Илья Чижевский: OTP Group предоставляет универсальные финансовые услуги корпоративным клиентам и частным лицам в 11 странах мира, расширяя свое присутствие в регионе как органически, так и путем приобретения других банков. За последние годы OTP Bank закрыл несколько успешных сделок, став ключевым игроком в регионе Восточной Европы.

Не секрет, что российский банковский сектор - один из наиболее развитых в мире с точки зрения технологий и инноваций, поэтому ОТП Банк в России, во многих аспектах банковской деятельности является одним из локомотивов развития бизнеса Группы в регионе, не только благодаря широкой сети присутствия в стране, но и цифровым сервисам и услугам, которые мы внедряем и развиваем в России.

Наши успехи в области развития дистанционного банковского обслуживания, внедрение безбумажных технологий в сфере потребительского кредитования, а также создания цифровых платформ для корпоративных клиентов и виртуальных карт для розничных клиентов, во многом, являются ориентиром для банков группы в других странах.

Какие дополнительные возможности появляются у ОТП Банка как части международной OTP Group?

Илья Чижевский: Прежде всего, международные компании имеющие корни в Центральной и Восточной Европе хорошо знают нашу группу и многие из них предпочитают работать в России именно с нами. Кроме того, российские компании, заинтересованные в развитии своего бизнеса в Европе, зачастую обращаются к нам, и мы помогаем им выстроить финансово-кредитное взаимодействие в странах присутствия OTP Group. Нам доступны инструменты, которые, безусловно, дают определенные преимущества. Например, сейчас мы полностью обеспечиваем себя локальным фондированием, но в то же время, в любой момент времени нам доступны линии фондирования группы, способные удовлетворить любые наши потребности. Это позволяет нам вести умеренную политику ценообразования наших пассивов. Как часть группы мы имеем прямой доступ к экспертизе разных рынков, что помогает нам при запуске новых направлений бизнеса. Например, мы консультировались с нашими коллегами, занимающими лидирующие позиции в свои странах, прежде чем запускать направление автокредитования в России, которое спустя два года показывает у нас отличный рост при минимальном риске. Мне приятно видеть, что те направления бизнеса, которые мы выбрали для дальнейшего развития, показывают существенный рост и это подтверждает, что мы выходим в новые сегменты хорошо подготовленными. В этом есть, безусловно, в том числе заслуга наших коллег в других странах ОТП, которые помогали нам на разных этапах. В отличие от распространенной практики международных банковских групп иметь однородный бизнес во всех странах, мы вольны самостоятельно определять стратегию своего развития на рынке. Это позволяет нам максимально эффективно использовать имеющиеся у нас ресурсы, добиваясь одного из лучших результатов по эффективности затрат и возврату на капитал группы ОТП на российском рынке.

Это происходит в том числе благодаря тому, что мы, прежде всего, ориентируемся на качество и доходность нашего портфеля и не столько на долю рынка, которую занимаем, что в условиях коротких экономических циклов в России видится для нас единственно верной стратегией. Какие финансовые продукты сегодня наиболее востребованы на европейском рынке, и какие новые продукты вы развиваете или намерены развивать?

Илья Чижевский: Тренды скорее общие, но степень развития рынков, безусловно, отличаются. Российский банковский сектор последние 6-7 лет считается одним из наиболее развитых и технологичных в Европе, и это генерирует большой интерес со стороны группы к тому, что происходит здесь.

В группе и в России мы делаем существенный упор на создание гибких дистанционных решений для наших розничных клиентов, а для корпоративного сегмента мы создаем полностью цифровые платформы, которые позволяют минимизировать бумажное взаимодействие с банком и максимально упраздняет рутинные процессы. Во многих из этих процессов мы являемся "пионерами" в группе.

Например, мы создали "Фабрику гарантий" - полностью цифровую платформу, где компании, участвующие в тендерах государственных закупок и заказов, могут в течение 1 часа получить гарантию до 50 миллионов рублей без дополнительного обеспечения в виде обязательного открытия счетов, поручительства собственников бизнеса и прочих не всегда удобных для клиентов процедур. И этот процесс уже нашел большой отклик среди клиентов, работающих в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ. Кроме того, с 2019 года мы развиваем товарное хеджирование. Среди наших клиентов мы видим интерес в фиксации цен на промышленные и драгоценные металлы, сельскохозяйственную продукцию, уголь, а также на продукцию нефтехимической отрасли. На фоне существенной волатильности в 2020 мы также увидели повышенный интерес в хеджировании процентного риска со стороны наших клиентов. У нас существенно вырос спрос на валютные свопы, процентные своп и валютно-процентные свопы и в текущем году этот тренд только усиливается.

Дает ли преимущества бизнесу ОТП Банка в России и за рубежом участие венгерского капитала?

Илья Чижевский: Каких-то особых преимуществ, равно как и ограничений у нас нет, кроме тех дополнительных возможностей, которые я перечислил выше. Тот бизнес, который мы строим в России, и тот, который группа создает в Европе, ориентирован на долгосрочную стабильность и устойчивость. В то же самое время, как часть большой финансовой группы, мы можем осуществлять довольно масштабные операции на российском рынке, имея достаточный запас ресурсов.

Для определенных сегментов рынка, взаимодействие с международной группой предпочтительно по ряду причин, в том числе по причине стабильности и качества. Сейчас мы в состоянии закрыть практически все потребности наших клиентов, предлагая им широкую линейку продуктов. Мне особенно приятно отметить, что многие европейские компании ведущие свой бизнес в России и обсуживающиеся у нас, регулярно обращаются за нашей оценкой и экспертизой рынка, что безусловно говорит о их доверии к нам и мы это очень ценим. Наверное, это то, что за более чем 25 лет истории успешной работы в России, я бы выделил отдельно как наше существенное и важное достижение.