На ПМЭФ-2021 разыграют первый гектар в Мурманской области

В ходе ПМЭФ-2021 состоится викторина "Получи свой гектар в Арктике". Среди участников будет разыгран первый гектар земли в Мурманской области. Об этом сообщили в министерстве информационной политики региона.
Участие в викторине сможет принять любой посетитель форума. Чтобы получить возможность выиграть гектар, достаточно заполнить небольшую анкету и передать ее организаторам.
Розыгрыш начнется 3 июня в 10.00. Имя победителя будет названо на стенде Мурманской области 4 июня в 17.15.
Напомним, гектар предоставляется желающим в рамках программы "Дальневосточный гектар", действие которой распространено на всю территорию Арктической зоны РФ. Вариантов использования земли много - это строительство жилых или садовых домов, сельское хозяйство, туристический бизнес. На Кольском полуострове предполагается распределить среди желающих более 70 тысяч гектаров. По мнению экспертов, эта программа выглядит особенно перспективной с точки зрения рекреационного туризма в высоких широтах, который становится с каждым годом все более популярным.
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