Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня

Старт масштабной программы по поддержке российских вузов "Приоритет - 2030" запланирован на 14 июня. Об этом сообщила журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра науки высшего образования Елена Дружинина.
Отбор университетов начнется с сентября.
- Эта программа будет отличаться от предыдущей (Проект"5-100"), в нее будут входить более 100 университетов, вузы готовы участвовать, - цитирует Дружинину ТАСС. - Если раньше они присматривались, то сейчас вместе с губернаторами уже пишут заявки. Очень важно, что федеральные университеты вошли в коммуникацию с органами власти на своих территориях и первые лица регионов их поддерживают.
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