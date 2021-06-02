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Общество
02.06.2021 11:19
Текст: Мария Агранович

Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня

Старт масштабной программы по поддержке российских вузов "Приоритет - 2030" запланирован на 14 июня. Об этом сообщила журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра науки высшего образования Елена Дружинина.

Фото: iStock
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Отбор университетов начнется с сентября.

- Эта программа будет отличаться от предыдущей (Проект"5-100"), в нее будут входить более 100 университетов, вузы готовы участвовать, - цитирует Дружинину ТАСС. - Если раньше они присматривались, то сейчас вместе с губернаторами уже пишут заявки. Очень важно, что федеральные университеты вошли в коммуникацию с органами власти на своих территориях и первые лица регионов их поддерживают.

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