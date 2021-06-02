Программа по поддержке вузов "Приоритет-2030" стартует 14 июня

Старт масштабной программы по поддержке российских вузов "Приоритет - 2030" запланирован на 14 июня. Об этом сообщила журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра науки высшего образования Елена Дружинина.

Отбор университетов начнется с сентября.

- Эта программа будет отличаться от предыдущей (Проект"5-100"), в нее будут входить более 100 университетов, вузы готовы участвовать, - цитирует Дружинину ТАСС. - Если раньше они присматривались, то сейчас вместе с губернаторами уже пишут заявки. Очень важно, что федеральные университеты вошли в коммуникацию с органами власти на своих территориях и первые лица регионов их поддерживают.