В Петербурге появилась первая в России "Электронная карта мигранта".

В Петербурге стартовал проект "Электронная карта мигранта". Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ было подписано комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политике в Петербурге, Ассоциацией содействия международной трудовой миграции и одним из ведущих банков страны, сообщает пресс-служба Смольного.

Сама карта уже существует, ее можно будет получить в миграционных центрах города. От обычной банковской карты ее отличает QR-код, содержащий ID полными данными иностранного гражданина.

С помощью карты иностранный работник сможет в упрощенном порядке пересылать деньги своим близким через мобильное приложение, комиссия для него будет снижена. Также уполномоченные органы смогут по этому носителю в удаленном режиме подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории России.

В Смольном рассчитывают, что внедрение карты защитит иностранных мигрантов от недобросовестных работодателей, ведь платить "серую" зарплату с таким инструментом не получится. Кроме того, для иностранных работников новая система упростит процедуру обязательных платежей по патенту.

Петербург стал первым регионом России, где появилась специальная банковская карта для иностранных работников с таким функционалом.