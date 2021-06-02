Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности". После пандемийных потрясений бизнес и власть встретятся в совершенно новых условиях. Эпидемия как обрушила некоторые отрасли, так и подхлестнула развитие других. Взрывной рост показали фармацевтическая промышленность, электронная торговля, ИТ-сектор. Все они нашли отражение в деловой программе форума.
Основная деловая программа разделена на четыре тематических трека - "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы" и "Технологии, расширяющие горизонты".
Несмотря на сложную геополитическую обстановку, интерес иностранцев к ПМЭФ традиционно высок. Форум примет около двух тысяч зарубежных участников. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу РБК. "Запрос сейчас примерно на 7,5 тыс. Приходится сильно ограничивать. Количество иностранцев, которые сейчас заявились, - это порядка двух тыс. человек", - рассказал он.
По его мнению, бизнес опасается, что политика может "сломать отношения", потому что "политика меняется вместе с политиками, а вот бизнес-отношения выстраиваются годами".
Крупные делегации ожидаются из США, Катара (в этом году страна выступает партнером форума), Китая, Германии, Великобритании, Франции, Италии. По словам ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, иностранным гостям был организован беспрепятственный въезд в Россию. "Петербургский международный экономический форум в этом году станет первым масштабным деловым событием после вынужденного перерыва в очных мероприятиях", - заявил он.
В деловой части форума примут участие представители свыше 1,2 тыс. компаний. Их ждет более 130 экспертных дискуссий, на которых участники затронут широкий спектр тем развития различных направлений экономики.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
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