Шипков: Инновационные лекарства должны быть доступны всем

Пандемия предъявила особые требования к системе здравоохранения и, в частности, к обеспечению учреждений здравоохранения и населения высокоэффективными инновационными лекарствами.
Однако их доступность не всегда отвечает потребностям. На это не раз указывали и эксперты здравоохранения, и представители пациентских сообществ. Необходимо максимально расширить доступ врачей и пациентов к самой современной терапии, чтобы у них был выбор и в условиях чрезвычайной ситуации, какой оказалась для всех пандемия COVID-19, и в обычное время. Инновационные препараты решают самую важную задачу - излечение многих тяжелых хронических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни в стране, уменьшение инвалидизации и, соответственно, финансовых затрат государства на эти цели.
"Например, известно, что в Европейском Союзе именно инновационные препараты на 70 процентов повышают качество и продолжительность жизни пациентов, - заявил в интервью "РГ" на Петербургском экономическом форуме исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. - И это важно не только в гуманистическом смысле, но и с точки зрения экономических показателей, особенно, в нынешней ситуации. На наш взгляд, крайне необходимо перейти от слов к делу и воспользоваться всеми наработками, которые имеет глобальная сеть здравоохранения, рекомендациями ВОЗ, и запустить систему всеобщего лекарственного обеспечения, охватывающего все население Российской Федерации. Нужно, чтобы мы, потребители, имели возможность льготного или бесплатного обеспечениями всеми необходимыми лекарствами по всем нозологическим группам. Безусловно, это задача непростая, требует серьезных инвестиций со стороны государства и всех заинтересованных сторон. Но для этого должна быть выстроена система и обеспечена умная пациентоориентированная регуляторика на всех этапах лекарственного обращения. И не только на национальном рынке, но и в рамках ЕАЭС, так как теперь регистрация всех новых препаратов должна проходит по нормам евразийского права".
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