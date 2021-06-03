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Экономика
03.06.2021 16:16
Текст: Ирина Алпатова

Бизнес-омбудсмен призвал к налоговой амнистии

Добиться развития в России малого и среднего бизнеса можно, упростив для него налогообложение.

Необходимо отменить налог на дивиденды и провести налоговую амнистию, считает уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"Чтобы стимулировать рост МСП, надо упрощать налогообложение. Для них надо отменить налог на дивиденды, то есть приравнять их деятельность к ИП", - сказал он в интервью "Российской газете" на площадке ПМЭФ-2021.

Также Титов предлагает провести налоговую амнистию, освободив бизнес от нагрузки, которая скопилась за предыдущее время.

Он напомнил, что пандемия сильно повлияла на малые и средние компании. "Многие компании не выдержали, хотя это и не катастрофично. За прошлый год с рынка ушло около 9% компаний, в этом году это приблизительно 2,7%", - рассказал уполномоченный по правам предпринимателей.

Часть компаний вынуждена уйти с рынка, часть - продолжать работать в теневом поле. При этом Титов считает, что более сильное влияние оказывает регулирование - например, отмена ЕНВД с 1 января 2021 года привела к уходу части компаний. Также на рынок влияет введение маркировки товаров, обеспечить которую могут себе позволить не все компании.

Также бизнес-омбудсмен обратил внимание на роль, которую играют в российской экономике мигранты. По его мнению, пандемия явно показала, что без мигрантов многие сферы могут не выжить, так как россияне не планируют занимать пустующие вакансии.

Кроме того, Борис Титов порассуждал о возможности введения в России регулирования экосистем. На его взгляд, сейчас в этом нет необходимости.

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