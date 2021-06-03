Бизнес-омбудсмен призвал к налоговой амнистии

Добиться развития в России малого и среднего бизнеса можно, упростив для него налогообложение.

Необходимо отменить налог на дивиденды и провести налоговую амнистию, считает уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Чтобы стимулировать рост МСП, надо упрощать налогообложение. Для них надо отменить налог на дивиденды, то есть приравнять их деятельность к ИП", - сказал он в интервью "Российской газете" на площадке ПМЭФ-2021.

Также Титов предлагает провести налоговую амнистию, освободив бизнес от нагрузки, которая скопилась за предыдущее время.

Он напомнил, что пандемия сильно повлияла на малые и средние компании. "Многие компании не выдержали, хотя это и не катастрофично. За прошлый год с рынка ушло около 9% компаний, в этом году это приблизительно 2,7%", - рассказал уполномоченный по правам предпринимателей.

Часть компаний вынуждена уйти с рынка, часть - продолжать работать в теневом поле. При этом Титов считает, что более сильное влияние оказывает регулирование - например, отмена ЕНВД с 1 января 2021 года привела к уходу части компаний. Также на рынок влияет введение маркировки товаров, обеспечить которую могут себе позволить не все компании.

Также бизнес-омбудсмен обратил внимание на роль, которую играют в российской экономике мигранты. По его мнению, пандемия явно показала, что без мигрантов многие сферы могут не выжить, так как россияне не планируют занимать пустующие вакансии.

Кроме того, Борис Титов порассуждал о возможности введения в России регулирования экосистем. На его взгляд, сейчас в этом нет необходимости.