ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ

Центробанк поддерживает отмену комиссий при оплате услуг ЖКХ, однако нужно понимать, кто готов переложить эти затраты на себя, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления на ПМЭФ.
Она напомнила, что есть законопроект, который давно обсуждается, и в ЦБ РФ поддерживают инициативу, чтобы "по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты", но есть нерешенные вопросы, в частности, касаемо того, каким образом будут компенсироваться эти средства.
"Не бывает так, что мы провозглашаем что-то бесплатно и не понимаем источник покрытия, это надо честно себе сказать <...>нужно посмотреть, действительно, где может быть бесплатно, кто на себя возьмет эти затраты", - цитирует Набиуллину РИА Новости.
Подобные предложения озвучивались неоднократно, но участники рынка и профильных банковских ассоциаций полагают, что отмена комиссий при оплате коммуналки может обернуться ростом комиссий по другим социально значимым платежам, и в итоге нагрузка на граждан не снизится.
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