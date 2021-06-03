Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России до конца года

Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в России в 2021 году. Об этом заявил замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

"В мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", - пояснил он (цитата по ТАСС).

По словам чиновника, ряд российских перевозчиков сейчас тестируют приложение.

"Первые рейсы - это, конечно, Лондон и Европа, вторая волна - это, наверное, Азия, Япония и дальше, я надеюсь, Северная Америка", - добавил Богданов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".