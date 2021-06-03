2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
В России проведут масштабное испытание биотехнологических разработок в АПК 12:04
ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками 11:35
Кириенко: Российский закон об иноагентах либеральнее американского 11:32
Мантуров: Россия может производить 30 миллионов доз "Спутника V" в месяц 11:30
Новак: Цены на нефть соответствуют текущему уровню потребления 11:22
Осенью зрительные залы вновь могут заполниться на 100 процентов 11:13
Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России до конца года 11:12
Иванов: Экологический сбор с производителей упаковки будет повышен 11:00
Кириенко: Система социальных лифтов в России работает 10:36
Новак: Осталось проложить около 100 километров труб "Северного потока-2" 10:20
Правительство готовит стандарт для "беспилотных" дорог 10:11
Глава Роскино рассказала, как в регионах можно снимать "Звездные войны" 10:10
Экономика
03.06.2021 11:12
Текст: Василий Кошкин

Цифровой проездной IATA Pass может заработать в России до конца года

Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI
Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI

Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в России в 2021 году. Об этом заявил замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

"В мире заработает в 2021 году, и Россия сразу присоединится", - пояснил он (цитата по ТАСС).

По словам чиновника, ряд российских перевозчиков сейчас тестируют приложение.

"Первые рейсы - это, конечно, Лондон и Европа, вторая волна - это, наверное, Азия, Япония и дальше, я надеюсь, Северная Америка", - добавил Богданов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

Минтранс разработал новые правила проезда по платным дорогам
Мы ВКонтакте