Эдельгериев: Углеродный налог надо компенсировать за счет НДПИ

Компенсировать нагрузку на бизнес, которая возникнет после введения углеродного налога, за счет сокращения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) предложил спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев на сессии "Низкоуглеродное развитие и климатическая политика" Петербургского международного экономического форума. Он также предупредил, что наша страна опасно отстает в климатической повестке от других стран, а рассматриваемый сейчас парламентом закон о парниковых газах уже успел устареть.

"Нам нужно принять факт, что климатическая повестка - это навсегда, - сказал Руслан Эдельгериев. - Евросоюз 20% своего бюджета направляет на зеленый переход. Есть моменты двойных стандартов, есть много спорных тем, но от этого нам не легче".

По мнению Эдельгериева, путь создания красивых отчетов ведет только к технологическому отставанию страны. Он считает, что надо включаться в игру, даже если наша страна не в полной мере согласна с ее правилами.

"Мы принимаем сегодня закон (об ограничении выброса парниковых газов), который, как ни печально, уже устарел, - продолжил Руслан Эдельгериев. - Он не защищает, не двигает государство вперед, все добровольно. Уже пора подходить по-другому. Нужно не просто вводить налог на углерод, а параллельно снижать НДПИ, чтобы налоговая база для компаний не увеличивалась, как это происходит в других странах во всем мире".

По мнению спецпредставителя президента очень важно понимать, насколько гармонично будут сочетать национальные меры регулирования с теми, что приняты в мире и как они будут восприняты в контексте глобальной торговли.

"На сегодняшний день мы опаздываем, даже безнадежно технологически отстаем", - резюмировал Эдельгериев.