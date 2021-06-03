Эдельгериев: Углеродный налог надо компенсировать за счет НДПИ

"Нам нужно принять факт, что климатическая повестка - это навсегда, - сказал Руслан Эдельгериев. - Евросоюз 20% своего бюджета направляет на зеленый переход. Есть моменты двойных стандартов, есть много спорных тем, но от этого нам не легче".
По мнению Эдельгериева, путь создания красивых отчетов ведет только к технологическому отставанию страны. Он считает, что надо включаться в игру, даже если наша страна не в полной мере согласна с ее правилами.
"Мы принимаем сегодня закон (об ограничении выброса парниковых газов), который, как ни печально, уже устарел, - продолжил Руслан Эдельгериев. - Он не защищает, не двигает государство вперед, все добровольно. Уже пора подходить по-другому. Нужно не просто вводить налог на углерод, а параллельно снижать НДПИ, чтобы налоговая база для компаний не увеличивалась, как это происходит в других странах во всем мире".
По мнению спецпредставителя президента очень важно понимать, насколько гармонично будут сочетать национальные меры регулирования с теми, что приняты в мире и как они будут восприняты в контексте глобальной торговли.
"На сегодняшний день мы опаздываем, даже безнадежно технологически отстаем", - резюмировал Эдельгериев.
Система единых требований к продукции ЕАЭС появится в течение двух лет
Формирование системы единых требований в рамках ЕАЭС завершится в течение двух лет, рассказал в интервью "Российской газете" Виктор Назаренко, Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК. Система уже в высокой степени готовности, добавил он
Минсельхоз: Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется
Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, "пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений"
Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие на 47 млрд долларов
В этом году Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы, а к 2030 году экспорт продукции АПК будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России
В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. "Ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов", - отметил он
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца
Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%