Новые возможности для бизнеса — как увеличить производительность

Производительность труда в ряде отраслей экономики России оказалась в разы ниже, чем в развитых европейских странах. Это было установлено в ходе совместного исследования, проведенного Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда и консалтинговой компании KPMG.

В частности, в грузоперевозках зафиксировано двадцатикратное отставание, в сельском хозяйстве - восьмикратное, в строительстве показатели отечественных компаний отстают от западных более чем в шесть с половиной раз. Тем не менее, повысить производительность труда можно достаточно быстро, причем, зачастую для этого даже не нужны многомиллиардные инвестиции - главное, поменять подход.

Чтобы помочь компаниям перестроиться на новый тип работы, в России с 2019 года работает национальный проект "Производительность труда". На местах его реализуют Региональные центры компетенций. Один из самых крупных - в Петербурге. О том, как производственные компании меняют принципы работы и насколько это эффективно, рассказала "РГ" генеральный директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова.

Генеральный директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга Ирина Голубцова

Ирина Валентиновна, какие компании могут участвовать в национальном проекте "Производительность труда"?

Ирина Голубцова: Средние и крупные предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей в год, относящиеся к обрабатывающему сектору, сельскохозяйственной, строительной, транспортной и торговой отрасли.

Все эти направления выбраны не случайно. Так, в Петербурге доля промышленности в ВРП составляет 25 процентов, а доля налоговых отчислений предприятий этого сектора, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города, составляет 49 процентов. Причем, максимальные объемы производства в первую очередь приходятся на обрабатывающее направление. Наша задача - помогать таким компаниям создавать продукты с высокой добавочной стоимостью, повышать их конкурентоспособность, выводить их на международные рынки. Это все вполне осуществимо.

Например, в национальном проекте успешно участвует завод "Знамя труда", он специализируется на производстве оборудования для атомной энергетики. За полгода успешной работы с экспертами Федерального центра компетенций, предприятие увеличило производственные мощности, что позволило ему более чем в два раза расширить контрактную базу, сейчас в нее входят 54 российских и зарубежных атомных электростанции, общая сумма договоров на поставки оборудования достигла 7 миллиардов рублей. Ожидается, что уже к концу года благодаря участию в национальном проекте, завод сможет увеличить выручку до 1,27 миллиарда рублей, планируемый рост - 92,9 процента.

Как предприятия подключаются к национальному проекту? На каком этапе с ними начинает работать РЦК?

Ирина Голубцова: Все начинается с заявки на сайт производительность.рф, ее подает предприятие. Если компания соответствует базовым требованиям национального проекта, то на производственную площадку выезжают представители РЦК. Они проводят первичную оценку производства, выявляют проблемные участки и возможные потери.

В некоторых случаях, чтобы повысить производительность, достаточно изменить расположение оборудования внутри цеха. С уменьшением расстояния от одной производственной зоны до другой может существенно снизиться простой и увеличиться объем производства.

В частности, на "Первой мебельной фабрике" меньше чем за год, благодаря принципам бережливого производства, удалось увеличить выработку на линии до 30 процентов. Оказалось, что материалы на разных этапах создания мебели перемещали на 990 метров по цеху. Изменив расположение оборудования, удалось сократить это расстояние до 560 метров и направить сэкономленные временные ресурсы непосредственно на производство продукции.

Завод "Знамя труда" - один из участников национального проекта "Производительность труда" в Санкт-Петербурге

Все ли процессы можно отладить непосредственно в цехе?

Ирина Голубцова: В некоторых случаях требуется внести изменения в процессах согласования, информационные потоки. Можно привести в пример Кронштадтский морской завод: в рамках национального проекта были пересмотрены правила закупки постоянно необходимых запасных частей и создан страховой запас. Тем самым удалось сократить потери в виде ожидания при поставках.

Мы выделяем в нашей "пирамиде" еще один уровень проблем, они связаны с особенностями законодательства. В рамках национального проекта существует направление "снятие административных барьеров", влияющих на рост производительности труда. Компании-участники совместно с экспертами РЦК вправе подать заявку о необходимости внесения изменений в тот или иной правовой акт, например, если в нем содержатся устаревшие или противоречащие другим нормативам требования. Такой механизм позволяет власти получать сигналы и оперативно реагировать на запросы бизнес-сообщества.

С чем связано попадание торговли в число отраслей, получающих поддержку национального проекта "Производительность труда"?

Ирина Голубцова: Торговлю включили в перечень направлений национального проекта после того как были проанализированы последствия влияния пандемии и выяснилось, что потребительский сектор пострадал больше остальных.

Торговые предприятия, если оставить за скобками гигантов отрасли, часто допускают серьезные системные ошибки. В частности, торговая надбавка зачастую достигает 50 процентов, причем, представители бизнеса говорят, что снизить ее они не могут по причине высоких издержек. Однако стоит учитывать, что высокие издержки зачастую образуются из-за ошибок в логистике, не всегда верной работе с запасами, оборотными средствами. Инструменты бережливого производства универсальны и хорошо применимы, в том числе и в торговле.

Какие специалисты отлаживают работу по повышению производительности труда на предприятиях? Откуда у них такие навыки?

Ирина Голубцова: У многих лидеров рынка проблема производительности труда решена, они внедрили принципы бережливого производства, создали уникальные технологии. Это, например, "Тойота", "Росатом", "Северсталь" и ряд других. Сотрудники РЦК долгие годы работали в этих компаниях, поэтому они владеют всеми необходимыми компетенциями и конечно же, постоянно проходят дополнительное обучение.

Наши услуги бесплатны для предприятий, участвующих в национальном проекте. Более того, можно получить дополнительные финансовые преференции. Например, льготные займы от Фонда промышленности России под 1 процент годовых. То есть, компания, решившая что-то изменить в своем производственном цикле, получает серьезнейший импульс к развитию.

Чем можно объяснить, что предприятия самостоятельно, без помощи государства не проводят мероприятия по повышению производительности труда?

Ирина Голубцова: Экономическое положение у предприятий разное. Ряд компаний сами инициируют такую работу, обращаясь за помощью к консалтинговым бюро или бизнес-консультантам. Такой подход я, безусловно, поддерживаю, но объективная ситуация такова, что не все предприятия имеют возможность провести мероприятия по организации бережливого производства с участием дорогостоящих коучей. Государство в данном случае предлагает форму поддержки и дает возможность бесплатно получить высококачественные услуги.

И в принципе это взаимовыгодная история. Предприятие, которое повысит производительность труда, сможет увеличить объемы производства, его прибыль возрастет, отчисления в бюджет увеличатся. Поэтому в данном случае выигрывают все.

Затрагивает ли национальный проект вопросы повышения качества менеджмента компаний или внедрение инновационных технологий?

Ирина Голубцова: Безусловно. С начала 2021 года на предприятиях национального проекта началось обучение рационализаторов. В первую очередь в этот поток попадают инженерные кадры. Предприятия нуждаются в рацпредложениях, свежих идеях, зачастую небольшое изменение может снизить издержки по всему производственному циклу. Чтобы система заработала, нужно, чтобы на новые рельсы перестроились сначала руководители. Поэтому для руководителей мы предлагаем обучение принципам бережливого производства.

Что касается инновационных технологий отмечу, что сначала нужно наладить производственную систему - базу для любых последующих инноваций. Цифровизация - следующий шаг, нельзя оцифровывать беспорядок.

Цель национального проекта - сделать предприятия максимально эффективными, увеличив рост производительности труда.