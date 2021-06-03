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Петербургский Международный
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Экономика
03.06.2021 11:35
Текст: Михаил Загайнов

ФАС и операторы связи подписали меморандум по борьбе со спам-звонками

Федеральная антимонопольная служба и операторы связи подписали меморандум по противодействию спам-звонкам. Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Фото: iStock
Спамеров перенаправят в голосовую почту

Подписи в документе поставили руководитель ФАС Максим Шаскольский и представители "большой четверки" операторов связи (МТС, Мегафон, ВымпелКом и TELE2).

Операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков. Такая блокировка будет происходить только с согласия абонентов.

Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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